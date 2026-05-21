Las comunidades del PP votarán a favor del reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda pero no descartan futuros recursos al Supremo

Construcción de vivienda nueva. ARCHIVO Jose Manuel Vidal | EFE

Gobierno central y comunidades autónomas se reúnen en una conferencia sectorial para aprobar el reparto ya anunciado de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que alcanza un montante total de unos 7.000 millones de euros. Las cuantías que corresponderían a cada comunidad ya fueron negociadas, pero en este encuentro deben ser aprobadas, para que los primeros efectos de estas inversiones puedan empezar a desplegarse a partir de la segunda mitad de este año. Antes de arrancar la reunión, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avanzó que espera que haya «unanimidad» entre los representantes autonómicos. Por su parte, las comunidades gobernadas por el PP adelantaron un voto favorable a la distribución de fondos, pero advirtieron que no descartan recurrir más adelante al Tribunal Supremo.

Así lo ha apuntado en declaraciones previas a la reunión el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en representación de todas las comunidades autónomas del PP. «Consideramos que es un acto propagandístico del sanchismo y que lo único que pretende es condicionar a las comunidades autónomas sin solucionar realmente el problema de vivienda que tenemos todos los españoles y especialmente nuestros jóvenes», ha apuntado.

Según Rodrigo, pese a que el reparto de fondos ya ha sido negociado con las comunidades, no les gusta «cómo se ha hecho y cómo se ha configurado» el plan, por lo que han advertido de que se reservan la presentación de «futuros recursos» frente al Tribunal Supremo. Según el consejero madrileño, la iniciativa estatal se ha hecho «a espaldas de las comunidades autónomas», que se habrían enterado del plan por su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su opinión, debería haberse convocado una Conferencia Sectorial de Vivienda en la que «con total transparencia, haber debatido este plan y, sobre todo, haberlo aprobado», de ahí que aunque vayan a votar a favor del reparto, se reserven «la presentación de futuros recursos pertinentes en cada una de nuestras regiones» ante el Tribunal Supremo. Para el consejero de Isabel Ayuso, el plan «llega tarde» y «no tiene la suficiente agilidad y rapidez» para ayudar a las comunidades y «no perder este año 2026», pues tras el visto bueno de las comunidades hoy, aún tendrá que pasar otra vez por Consejo de Ministros, otra sectorial y se tendrán que firmar los convenios bilaterales con cada comunidad. Así las cosas, para Jorge Rodrigo, este año está prácticamente «perdido».

Otra de las cuestiones que no convencen a las comunidades del PP es que el plan incluya el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, otorgando calificación permanente de protegidos a los inmuebles que se adquieran o promuevan con fondos del plan. Andalucía o Madrid ya llevaron esta cuestión ante el Tribunal Constitucional. «Se nos dio la razón diciendo que esto era una invasión de competencias y sin embargo ahora la ministra lo intenta hacer por la puerta de atrás a través de la aprobación de este Real Decreto», ha denunciado el madrileño.

Un plan de 7.000 millones de euros

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está dotado con hasta 7.000 millones de euros, lo que supone el triple que la edición anterior. El reparto, a priori, ya está acordada con los Gobiernos autonómicos. La propuesta pasa por mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior plan estatal. De esos cálculos, Andalucía saldría como la comunidad con mayor dotación presupuestaria, alcanzando los 1.197 millones de euros, seguida de Madrid con 1.113 millones, y Cataluña con 1.015 millones. Galicia dispondría en total de 399 millones, lo que supondría un aumento de 293 con respecto al plan anterior.

En cuanto a la corresponsabilidad de las distintas administraciones, el Ejecutivo central aportaría el 60 % de la inversión y los Gobiernos autonómicos el otro 40 %, mientras que en la edición anterior, el aporte de las comunidades era del 25 %.

Aunque los acuerdos se cerrarán de manera bilateral con cada comunidad autónoma, la ministra Isabel Rodríguez confía en que en esta jornada se dé una unanimidad que permita colaborar con todos los gobiernos regionales. Además, ha puesto en valor que el plan acordado destina el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, una cuestión que, a su juicio, demuestra que «cuando se quiere y se trabaja en él», es posible alcanzar acuerdos entre distintas administraciones.