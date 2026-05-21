El Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia entrega el Premio San Telmo al dragado ambiental de la ría de O Burgo

Entrega del Premio San Telmo al Gobierno, que recogió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán este jueves en A Coruña

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, recogió este jueves en A Coruña el XIV Premio San Telmo concedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la obra del dragado ambiental de la ría de O Burgo. El galardón, otorgado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, reconoce esta actuación como la mejor obra de ingeniería gallega en la edición correspondiente a los años 2024 y 2025, destacando su calidad técnica, ambiental y social. Hizo entrega del premio el decano del Colegio, Enrique Urcola.

La actuación, promovida por la Dirección General de la Costa y el Mar del ministerio, permitió avanzar en la recuperación ambiental de la ría mediante la retirada de sedimentos contaminados acumulados durante décadas, mejorando la calidad de las aguas y favoreciendo la recuperación de los bancos marisqueros y de los ecosistemas asociados.

El proyecto contó con una inversión superior a los 40 millones de euros, incluyendo tanto la ejecución de las obras como las medidas ambientales y sociales asociadas a la actuación. Entre ellas, el ministerio destinó ayudas e indemnizaciones a los mariscadores afectados por la paralización temporal de la actividad extractiva durante el desarrollo de los trabajos.

Las obras incluyeron el dragado ambiental selectivo de los sedimentos contaminados, el tratamiento y confinamiento seguro de los materiales extraídos y la regeneración de espacios litorales y marisqueros. La actuación también permitió recuperar zonas de uso público y reforzar la integración ambiental y paisajística de la ría en el entorno metropolitano de A Coruña.

El jurado del Premio San Telmo destacó el carácter modélico de una obra que combinó innovación técnica, restauración ambiental y mejora de la calidad de vida, convirtiéndose en una referencia de ingeniería ambiental aplicada a la recuperación de ecosistemas costeros degradados.