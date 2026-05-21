Casi una de cada cinco enfermeras prevé abandonar su profesión en los próximos dos años

Una enfermera mira por una ventana

Casi el 40 % de las enfermeras tiene intención de abandonar la profesión en los próximos diez años «y un 17 % prevé hacerlo en apenas dos años». Son conclusiones de una investigación llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través de Investén-ISCIII, «el mayor estudio realizado en España» sobre esta materia. Publicado en la revista especializada Journal of Nursing Management, el trabajo se ha llevado a cabo «entre más de 20.000 enfermeras y enfermeros de todos los ámbitos asistenciales y comunidades autónomas». Sus resultados «alertan de un fenómeno con potencial impacto estructural sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)», indica el Ministerio.

«El análisis identifica como principales predictores de la intención de abandono las percepciones negativas sobre la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados prestados», abundan desde Sanidad. Y añaden que «las enfermeras que consideran mala la seguridad del paciente presentan un 81 % más de probabilidad de querer abandonar la profesión, mientras que aquellas que perciben una baja calidad asistencial tienen un 71 · más de riesgo».

Entre los factores laborales, destaca especialmente la influencia de la contratación temporal, que según el estudio, «incrementa un 33 % la probabilidad de intención de abandono» así como la omisión de cuidados de enfermería por falta de tiempo, una situación negativa que refiere el 60 % de los profesionales encuestados.

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La investigación también pone en evidencia importantes disparidades territoriales, asociadas al modelo descentralizado de competencias en sanidad. «Madrid, Canarias, Galicia y Baleares presentan más del doble de probabilidades de intención de abandono respecto a Navarra, reflejando diferencias en estabilidad laboral, reconocimiento profesional y condiciones de ejercicio entre territorios», destaca el Ministerio de Sanidad.

Falta de estabilidad laboral y escaso reconocimiento profesional

Según el resumen proporcionado por el departamento que encabeza Mónica García, las razones expresadas por quienes manifiestan intención de abandonar la profesión son mayoritariamente de carácter estructural y profesional. En este sentido, la falta de estabilidad laboral es señalada por el 56,5 % de los participantes como motivo principal, seguida del escaso reconocimiento profesional (31,5 %) y el salario insuficiente (5,3 %)». A mayores, la sobrecarga asistencial fue mencionada por el 3,5 % de las enfermeras encuestadas.

Otro aspecto analizado en esta investigación es el balance entre «el elevado nivel formativo de la profesión y las condiciones reales de desempeño profesional», sobre el que aseguran que existe «una brecha»: «Actualmente, solo el 34,5 %de las enfermeras especialistas ejerce en su área de especialidad, mientras que muchas profesionales son contratadas en puestos generalistas».

«Los factores asociados a la intención de abandono presentan, además, variaciones según el ámbito asistencial», indica el resumen. Así, «en Atención Primaria, no ejercer como especialista incrementa un 56 % el riesgo de intención de abandono, mientras que el turno de tarde supone un riesgo un 48 % superior respecto al turno de mañana».

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En cuanto al ámbito hospitalario, sostiene que «las jornadas superiores a 7,5 horas muestran un impacto especialmente negativo, mientras que los turnos de 12 horas aparecen asociados a menores tasas de intención de abandono». Por contra, las enfermeras de urgencias extrahospitalarias y del ámbito sociosanitario «registran menores niveles de intención de abandono, posiblemente vinculados a características organizativas específicas de estos entornos», apunta el estudio.

Los autores de la investigación aclaran que en las encuestas se excluyó a profesionales mayores de 55 años con intención de abandonar próximamente la profesión para evitar confundir jubilación con abandono voluntario. También recuerdan que «al tratarse de una encuesta autorreportada, los resultados pueden estar sujetos a sesgos de respuesta».