Los socios del Gobierno aparcan el «lawfare» tras leer el auto de imputación de Zapatero

Gabriel Rufián, con el auto de imputación de Zapatero, que «está muy bien escrito». Chema Moya | EFE

Parte de los socios del Gobierno rectificaron este miércoles las acusaciones de «lawfare» y «persecución judicial» que lanzaron ayer contra el poder judicial, tras conocerse la imputación del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero. El cambio no se debió a un nuevo acontecimiento, sino a la lectura de las 85 páginas del auto del juez José Luis Calama. El día anterior habían puesto en duda su labor sin conocerla.

«El auto está muy bien escrito», afirmó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que el día anterior acusó a los jueces de hacer «política» y de ir contra el PSOE. Ya en la cámara, Rufián no descartó del todo la persecución judicial, pero exigió explicaciones a Sánchez: «Si esto es verdad, es una mierda; si esto es mentira, es una mierda mayor que hemos visto ya demasiadas veces, pero que merece una respuesta».

Discursos moderados

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que el martes llamó a Sánchez a combatir la «guerra sucia judicial», admitió tras leer el documento que «pinta feo» y que al Ejecutivo «se le está poniendo muy cuesta arriba», porque las presuntas irregularidades no se podrían haber hecho «sin el Gobierno de España» a través del Consejo de Ministros.

Belarra advirtió que el PSOE «ha puesto muy difícil diferenciar lo que es guerra sucia judicial de lo que es corrupción», y añadió que el futuro de Zapatero «está completamente atado» al del Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez.

Sumar también rectificó. El martes, Verónica Martínez Barbero, afirmó tener «dudas sobre cuál es el origen de las acusaciones», pero tras conocer el auto afirmó que «los jueces tienen que hacer su trabajo» y pidió que «todo se investigue y queden claros los hechos».

En la misma línea, la diputada de Compromís Águeda Micó, que el martes no descartó que Zapatero fuese víctimas de una supuesta «guerra judicial» impulsada por el PP, moduló su discurso y admitió que «no está tan claro que haya lawfare». Alberto Ibáñez, del mismo grupo, recalcó que la resolución «no pinta ni huele bien» y reclamó «muchas explicaciones» sobre las actividades del expresidente.

Enrique Santiago, diputado de IU encuadrado en Sumar, evitó citar el «lawfare» y, tras insistir el día anterior en que los expresidentes pueden hacer actividades civiles y mercantiles, este miércoles subrayó que «si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito».

Ni PNV ni Junts tuvieron que virar su discurso, porque no habían utilizado esos términos. La portavoz del grupo vasco, Maribel Vaquero, repitió lo que ya dijo el martes: «Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos».