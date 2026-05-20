Rueda acusa a Pontón de torpedear o pacto sobre o galego e esta pídelle que volva ao consenso do plan de normalización
O presidente da Xunta pregúntase que estaría a dicir a líder do BNG se en lugar da Zapatero se imputase a un expresidente do PP20 may 2026 . Actualizado a las 12:03 h.
En plena resaca conmemorativa do Día das Letras Galegas, o debate sobre a situación do idioma galego volveu a irromper con forza na actualidade política. Neste caso, no Parlamento, durante a sesión de control ao presidente Alfonso Rueda, que protagonizou unha tensa lea coa líder da oposición, Ana Pontón. A portavoz do Bloque acusou ao xefe do Executivo autonómico de permanecer impasible ante o declive do galego e de levar 17 anos nun goberno que «fai política de acoso e derriba contra o galego». E pediulle que escoite a cidadanía que reclama outra estratexia tras o «dramático» informe do IGE do 2024. A líder da oposición fixo tres propostas ao presidente da Xunta: triplicar os fondos, derrogar «o decreto da vergoña» e cumprir o Plan de Normalización Lingüística aprobado pola unimidade de todas as forzas políticas.
Na súa réplica, que Rueda iniciou preguntándolle a Pontón que estaría a dicir se estivese imputado un expresidente do PP, o xefe do Executivo autonómico acusou á líder da oposición de torpedear calquera avance que poida alumar un consenso que desemboque nun pacto. «Nós xa estamos facendo, pero vostedes están a rebentar todo», lamentou Rueda, quen lembrou que nos dous actos institucionais do pasado domingo «faltaban os de sempre, os do non».«Á xente xa se lle escoita cando hai eleccións e vostedes perdéronas defendendo o monolingüismo», lembrou o máximo mandatario autonómico, quen lembrou a Pontón que o idioma non é patrimonio do Bloque e debe ser un elemento que una a todos. «Son unha minoría que secuestra o idioma», dixo.
Na súa resposta, a líder nacionalista tirou do pasado. «Di vostede que no BNG non queremos un pacto. Pero se xa temos un. Por que o rompeu, señor Rueda? Por un puñado de votos?», preguntouse Pontón, quen sacou a foto de Rueda na manifestación de Galicia Bilingüe no 2009, unha plataforma, lembrou, que agora se chama Falemos español. «Caretas fóra», dixo Pontón, quen afeou á Xunta e ao seu presidente o seu «cinismo lingüístico».
Esta pasada fin de semana, co gallo do Días das Letras Galegas, Rueda situou a defensa e promoción do galego como un asunto de país que precisa dun pacto pola lingua realista e consensuado. Unha estratexia para blindar o idioma, sostivo, que ten as portas abertas, ainda que o presidente, o luns, advertiu que as miles de persoas que o 17-M se manifestaron en Compostela convocadas por Queremos Galego están fóra do Pacto pola Lingua, un acordo, dixo, que se vai presentar neste primeiro semestre.