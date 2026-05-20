Política Social lamenta que cinco concellos no hayan pedido el aumento de financiación del SAF, pero no prevé ofrecer alternativas

La conselleira de Política Social este miércoles en una Casa do Maior de Boqueixón

La conselleira de Política Social, Fabiola García, lamentó este miércoles que algunos ayuntamientos gallegos hayan quedado fuera del «acordo histórico» firmado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para aumentar en más de 150 millones la financiación del SAF entre este 2026 y el 2028. «Nestes momentos, cinco concellos de Galicia non solicitaron esa adhesión ao incremento do financiamento», ha dicho García, incidiendo en que la Administración autonómica dio un plazo de un mes para que los ayuntamientos solicitasen su participación en el aumento de fondos que la Xunta aporta para cada hora de Servizo de Axuda no Fogar. Ese incremento progresivo supón pasar dos 12 euros por hora que aportaba el año pasado a 16 este año, 17 el próximo, y 18 en el 2028.

Los concellos que no solicitaron la adhesión —el plazo remataba a finales de abril— son Culleredo, Gondomar, Rodeiro, Rairiz de Veiga y Entrimo, todos con alcaldes del PSdeG. Entre los cinco perderán algo más de 1,5 millones de euros, en caso de no materializarse para ellos las subidas acordadas. Algo que, en estos momentos, no parece probable, pese a la intercesión de la Fegamp.

Ayer martes la Federación de Municipios solicitó a la Consellería de Política Social que facilitase una solución a estos ayuntamientos que no se adhirieron en plazo a la medida. «Este acordo de mellora foi froito dunha longa e difícil negociación, como para que a mellora pactada non poida ser recibida por todos os concellos, só por non ter resolto este tema da adhesión, que nin figuraba no acordo —el pacto entre Xunta y Fegamp— nin antes tivera que facerse», señaló el presidente de la entidad, el alcalde socialista de Vilagarcía, Alberto Varela.

La exigencia de ese trámite de adhesión apareció en la orden publicada por la consellería en el DOG del 27 de marzo, dando a las corporaciones municipales el plazo máximo de un mes para manifestar su voluntad de acogerse al incremento. Es por eso que fuentes de la consellería estiman que no se dará marcha atrás y que los cinco concellos citados quedarán fuera de la mejora de financiación. Consideran que la orden «es clara» y recuerdan que la necesidad de ese trámite quedaba clara en dicha orden y que así se recogió en distintos medios de comunicación.

Seguir trabajando en la atención domiciliaria

La conselleira de Política Social visitó este miércoles por la mañana la Casa do Maior Fogar de Lamas, de Boqueixón (A Coruña) donde, además de referirse a la subida de la financiación del SAF, insistió en que la Xunta continuará «traballando» en la atención a los mayores, dado que es «un piar fundamental» para el Gobierno gallego.

«Imos seguir traballando na atención domiciliaria a través do SAF; no Bono Coidado, que nestes momentos teñen máis de 40.000 persoas na nosa comunidade; e, por suposto, continuar poñendo en marcha novas residencias a través do plan para construír máis de 3.500 novas prazas», destacó.