El Poder Judicial avala retirar la patria potestad a los padres condenados por violencia machista y pide que los jueces lo revisen

Sillas vacías con los nombres de víctimas de violencia machista y vicaria en España en el 2025, en una imagen de archivo Julio Muñoz | EFE

El Consejo General del Poder Judicial avala en términos generales el anteproyecto de ley sobre violencia vicaria que introduce cambios en el Código Civil, el Código Penal y la Ley de Violencia de Género. Eso sí, el órgano también comparte una serie de advertencias jurídicas. El informe, preceptivo pero no vinculante y aprobado por unanimidad en el pleno, es complementario al ya aprobado en diciembre del año pasado y analiza el proyecto redactado por el Gobierno para reforzar la protección frente a la violencia vicaria. En él, se abordan la retirada de la patria potestad, la creación de dos nuevos tipos de delito de violencia vicaria o la eliminación del requisito de que el menor tenga la suficiente madurez para ser oído en decisiones que le afecten.

Los jueces dan su visto bueno a la retirada automática de la patria potestad para los condenados en sentencia firme por delitos graves contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o la libertad sexual de los hijos comunes o de la esposa o pareja. Para garantizar la proporcionalidad de la medida, que consideran «adecuada y necesaria», afirman que debe preverse la posibilidad de revisión cuando esté justificado por el interés superior del menor.

«Aun cuando la medida persigue un interés legítimo de protección de las personas menores de edad, y cabe entender adecuada y necesaria, a fin de garantizar su proporcionalidad, evitando su carácter cerrado, a pesar del automatismo inicial que tiene un evidente fin tuitivo del menor, debe preverse la posibilidad de la revisión de la privación de patria potestad cuando esté justificado por el interés superior del menor», señalan. Esto es, que los tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación. También aconsejan especificar que esta retirada automática se entiende cuando existe sentencia firme.

En este apartado, el Poder Judicial pide que se garantice una adecuada coordinación de la medida que se impone en el ámbito civil con los pronunciamientos en el ámbito penal. En el informe señalan que es necesario precisar cuánto tiempo durará la retirada y qué relación tendrá con la condena penal firme: «Debería clarificarse si el plazo de vigencia de la privación se asocia al de los antecedentes penales derivados de la sentencia condenatoria firme o si se vincula a otro plazo menor, como el cumplimiento efectivo de las penas impuestas».

Otra de las modificaciones relevantes en el nuevo texto es el tratamiento normativo de la audiencia de las personas menores en la toma de decisiones que les afecten. «El anteproyecto potencia esa audiencia, sin condicionarla a que la persona menor haya alcanzado un determinado grado de madurez», explican.

Los jueces exponen en el informe que en esta cuestión «no queda claro» cómo se debe actuar en caso de que el menor no lo tenga: «Consideramos necesario que se aporte mayor claridad en relación con la necesidad de dar audiencia a los menores en función del criterio de la madurez ya que se advierte que, aunque el legislador persigue garantizar el derecho de los menores a ser escuchados, no queda claro cómo actuar en caso de que el menor no tenga suficiente madurez». Además, la audiencia del menor deberá ser directa, no a través de sus progenitores.

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Dos nuevos tipos de violencia vicaria

En el proyecto del Gobierno se destaca la creación de dos nuevos tipos de delito de violencia vicaria: uno vinculado a la violencia de género y otro de carácter familiar. Los jueces, sin embargo, alertan de que el círculo de posibles víctimas es «muy amplio», lo que «puede no guardar la debida coherencia con el bien jurídico protegido». Por ello sugieren una reconsideración del alcance subjetivo de la víctimas de violencia vicaria familiar.

También se incluye la posibilidad de imponer como pena accesoria la prohibición de publicar o difundir mensajes, imágenes o contenidos relacionados con delitos graves para evitar la revictimización. El Poder Judicial indica que la resolución judicial deberá concretarse y motivarse expresamente el contenido o alcance de la medida de prohibición de publicar o difundir esos contenidos.

Sobre la formación judicial, el órgano considera que algunas modificaciones relativas al sistema de acceso y formación de la carrera judicial «exceden del objeto del anteproyecto» y no guardan relación directa con las medidas sobre violencia vicaria, por lo que pide que se reconsideren.

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Por último, en el texto se introducen modificaciones para impedir que una persona genere derecho a las prestaciones de muerte y supervivencia cuando ha cometido delito doloso de homicidio, no solo en los casos en que la víctima es la persona causante de las citadas prestaciones, sino también en los supuestos en que la víctima del homicidio lo sea como sujeto pasivo de violencia vicaria dirigida contra la persona causante de la prestación.

El órgano de los jueces avala reforzar la protección frente a la violencia vicaria en un momento en que se están investigando dos presuntos casos en España. El primero, la muerte de una mujer de 79 años en Granada (el presunto autor del crimen, de 27 años, había mantenido una relación con su bisnieta). El segundo, el tiroteo en El Ejido por el que dos personas murieron y cuatro fueron heridas de gravedad, una su bebé de siete meses. En lo que va de año, hay confirmadas tres víctimas mortales por violencia vicaria.