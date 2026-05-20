Colegios de Graduados Sociales ofrecen colaboración a la Xunta ante el problema del absentismo laboral

Un escritorio vacío. Absentismo laboral Europa Press

El Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense ha ofrecido, a través de un comunicado, su colaboración a la Xunta tras el anuncio del Ejecutivo autonómico de que creará un organismo gallego para abordar el absentismo laboral derivado de las bajas médicas. Para el presidente de la entidad colegial, José Lage «es obvio que es un gran problema que hay que resolver», y asegura que es algo que los graduados sociales ven a diario. «Sobre todo, el profundo impacto que tiene en las pequeñas y medianas empresas a las que pone en riesgo el mantenimiento de la actividad», destaca en el escrito.

Con todo, el representante de los Graduados Sociales de las dos provincias gallegas del norte pide «ser cuidadosos en no criminalizar al trabajador, porque el problema de las bajas no solo tiene que ver con el abuso de unos, sino con un sistema multiactoral que no funciona o está muy cercano al colapso».

En ese sentido, Lage apunta a «un sistema sanitario con grandes carencias de personal, con demoras en citas especializadas y pruebas diagnósticas, con mutuas, administraciones e inspecciones de trabajo con grandes dificultades, lo que no les permite realizar con eficacia sus funciones de control».

El Colegio insiste en que «absentismo y bajas médicas no son lo mismo», por lo que estima necesario abordar la cuestión desde un punto de vista integral. «Sobre el absentismo injustificado se debe actuar aplicando el reglamento disciplinario previsto en los convenios colectivos de aplicación en las empresas. Pero en millones de casos, las bajas médicas no se prolongan por la voluntad del trabajador o trabajadora, sino por la falla del sistema», apunta.

Así las cosas, la entidad apuesta «por la prevención de riesgos laborales, la mejora del bienestar laboral de los trabajadores y la optimización de los procesos de gestión y control para evitar esos casos que se prolongan innecesariamente, no por capricho de los trabajadores sino por la falla del sistema que debe darles respuesta».

El comunicado añade que Galicia es la segunda comunidad autónoma de España con mayor incidencia del absentismo laboral y lo es tanto por porcentaje de jornadas perdidas como por la duración media de las incapacidades registradas o la prevalencia en aquellos procesos de larga duración.