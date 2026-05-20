Besteiro planta el pleno del Parlamento en el que no tenía pregunta

Escaño de Besteiro vacío en la sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia SANDRA ALONSO

Al secretario xeral de los socialistas gallegos se le ha visto poco esta semana por O Hórreo. José Ramón Gómez Besteiro sí acudió al martes a primera hora a la votación en urna para designar a la vicepresidenta del Parlamento, pero luego salió disparado en una jornada marcada por el estallido del caso Zapatero. Ni siquiera compareció ante los medios a las puertas del hemiciclo, tal y como se había convocado el día anterior. Ya este miércoles no ha acudido a la sesión de control al presidente Alfonso Rueda en el Parlamento gallego, en un día en el que su grupo no tenía pregunta. En lugar de eso, el líder socialista se ha ido al estreno del Alvia que une Lugo con Madrid, una decisión que ha causado una cierta perplejidad en la Cámara.

A pesar de la ausencia del líder de los socialistas gallegos, Rueda se ha referido a él en el Parlamento, casi sin venir a cuento, justo cuando antes de responder una pregunta sobre termalismo. «Que oportunidade perdeu o señor Besteiro, a quen hoxe non lle tocaba intervir, para defender que todo o que lle está pasando ao señor Zapatero é culpa do PP de Galicia e dos xuíces», ha ironizado el presidente gallego, quien también ha afeado a Pontón su silencio respecto al caso.

Mientras eso ocurría, Besteiro estrenaba el nuevo horario del Alvia de primera hora entre Lugo y la capital de España —un acto que no figuraba en su agenda pública— y aprovechaba para reclamar a la Xunta que conecte por carretera la estación de A Gudiña con el resto de la Galicia interior. Así lo ha explicado el PSdeG a través de un comunicado en el que también se adjuntaba un audio en el que el líder de los socialistas, sin someterse a preguntas, hablaba por primera vez sobre el caso de Zapatero, en el que mostraba su confianza en el expresidente.

La diputada socialista Carmen Dacosta estuvo también en A Gudiña y sí llegó al pleno. Lo hizo justo cuando Rueda estaba contestando a Ana Pontón. Pero Besteiro, sin embargo, decidió plantar la sesión de control al presidente de la Xunta con el argumento de que no le correspondía formular una pregunta Rueda, y mostrar así su malestar por lo que entiende que es una pinza del PP y del BNG. Su ausencia, muy comentada en O Hórreo esta mañana, es para algunos una falta de respeto institucional, pero no es la primera vez que sucede.