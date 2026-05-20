347 cirugías canceladas en dos días por la huelga de médicos

Concentración de protesta de los médicos el pasado martes en Pontevedra MIGUEL PUEBLA

Con un seguimiento muy estable a lo largo de todas las convocatorias, la huelga estatal de médicos por un estatuto propio ha obligado al Sergas a suspender en los dos primeros días de esta semana 14.000 actos médicos, de ellos 347 intervenciones quirúrgicas. Desde que empezaron las movilizaciones de los sindicatos en el mes de diciembre, los centros sanitarios gallegos pospusieron 223.492 actos médicos entre consultas de atención primaria, de hospital, pruebas diagnósticas y cirugías.

La incidencia del paro este miércoles se mantiene en un 16 % en Galicia, focalizada casi en exclusiva en los hospitales. El motivo es que una de las causas principales de la protesta, el fin de las guardias obligatorias de 24 horas, afecta a las especialidades hospitalarias. En los siete principales complejos secundaron el paro el 22,17 % de los facultativos, mientras que en los comarcales el porcentaje bajó al 15,69 %.

Aunque con pequeñas variaciones por comunidades, el paro médico está teniendo un seguimiento amplio en todos los servicios de salud. Pese a haberse desconvocado la huelga a nivel gallego tras un acuerdo entre el sindicato O´Mega y otros colectivos médicos y la Xunta, lo cierto es que este pacto no ha mermado la participación de los facultativos en la convocatoria.