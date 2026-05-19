Las universidades de A Coruña y Vigo convocarán siete plazas de profesores para impartir quinto de Medicina el próximo curso

Alumnos de primero de Medicina en un aula de la facultad. PACO RODRÍGUEZ

El calendario para descentralizar el segundo ciclo de Medicina sigue su hoja de ruta. El próximo curso estudiantes de quinto podrán cursar ya toda la docencia clínica en Vigo y A Coruña, y para ello la comisión de seguimiento del pacto de descentralización acordó que estas dos universidades puedan convocar siete plazas de profesorado asociado de ciencias de la salud (PACs) para el próximo curso, cuatro de ellas para la UDC y tres para la de Vigo.

En la reunión celebrada este martes se aprobó también el reglamento de las dos unidades docentes que se encargarán de coordinar y desarrollar la docencia de Medicina en Vigo y A Coruña. En él se establecen los criterios de reparto del alumnado cuando haya más demanda que plazas. El acuerdo firmado por Xunta y rectores recoge que en este segundo ciclo estudiarán en la USC el 50 % de los estudiantes, mientras que el 50 % restante se distribuirá de forma equitativa en Vigo y A Coruña. En caso de que haya más solicitudes, se aplicarán requisitos como el domicilio familiar, enfermedad grave, discapacidad o conciliación familiar, así como la nota media del expediente.

Otro de los pasos acordados es reverificar el grado de Medicina, es decir, revisar el plan de estudios para que pueda adaptarse a esta descentralización. Actualmente conviven dos, el viejo, que ya no se modificará porque está en proceso de extinción, y el nuevo, que se imparte en los dos primeros cursos. El texto recoge, por ejemplo, que la docencia teórica se imparte solo en la USC, aspecto que debe cambiarse.