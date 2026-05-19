La universidad privada Alfonso X el Sabio estudia la compra del Cesuga

Foto de archivo de estudiantes de Arquitectura del Cesuga MARCOS MÍGUEZ

La Universidad Alfonso X el Sabio, una institución de carácter privado con más de treinta años de experiencia, negocia la compra del Centro de Estudios Universitarios de Galicia (Cesuga), después de que esta haya iniciado la desvinculación de la Universidad San Jorge y, por lo tanto, a partir del curso 2026-27 ya no pueda admitir nuevos alumnos. Hace unos meses, los responsables del centro mostraban su intención de buscar alianzas con otra institución, a través de la vinculación con otro centro privado o mediante su venta. Fuentes conocedoras de esta negociación sostienen que la intención del Cesuga es la venta, algo que se está negociando con el grupo UAX. Cualquier movimiento se plasmaría no antes del curso 2027-2028.

El grupo UAX es uno de los más potentes dentro del ámbito universitario privado y supondría el desembarco de esta institución en Galicia. Fundada por Jesús Núñez Velázquez, aunque este se mantiene con una parte del accionariado, en la actualidad la mayoría del capital está en manos de Cinven, una gestora de capital riesgo británica que cuenta con el respaldo de un fondo soberano de Abu Dabi.

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En el año 2013 el Cesuga se adscribió a la universidad privada San Jorge de Zaragoza. Esto implicaba que todos los alumnos de este centro obtenían la convalidación del centro aragonés. Pero en el 2024 se llegó a un acuerdo para revertir este proceso, porque el grupo educativo intentó poner en marcha en Galicia una universidad privada propia, Emilia Pardo Bazán, pero el Consejo General de Política Universitaria emitió un informe desfavorable y los requisitos de la nueva ley universitaria, en cuanto a títulos y alumnado, hacen muy complicada la viabilidad de una nueva institución privada en Galicia. En el comunicado que la propia Cesuga envió en el mes de febrero a sus alumnos, el centro mostraba su confianza en mantener una institución universitaria vinculada a Galicia, «con el acompañamiento de uno de los principales grupos educativos de España».

70 títulos y cuatro campus

UAX es sin duda un grupo potente. Cuando hace menos de un año se llevó a cabo la operación con Cinven, la Universidad Alfonso X el Sabio se valoró en más de dos mil millones de euros. Su campus principal está en Villanueva de la Cañada (Madrid), pero cuenta con sedes en Oviedo, Málaga y el centro de Madrid.

Según la información de su página web, oferta setenta grados —la mayoría en dos ámbitos de conocimiento, empresa y tecnología y salud—, aunque también es significativo el número de titulaciones en el campo de la ingeniería y en el del deporte, en este caso en la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal. La oferta no solo incluye estudios universitarios, grados, másteres y doctorados, sino también títulos de formación profesional superior. El coste de estudiar en esta universidad oscila entre los nueve mil euros al año en titulaciones como Psicología o Nutrición y los más de 23.000 de Medicina o 20.000 de Odontología. El 57 % de los alumnos, sostienen en la institución, tienen algún tipo de ayuda.

En cuanto al Cesuga, hasta este año ofertaba cuatro títulos de grado: ADE, Arquitectura, Comunicación y Relaciones Públicas, y Traducción y Comunicación Intercultural. Fuentes conocedoras del proceso sostienen que el grupo UAX no fue el único en mostrar su interés en el centro gallego y, de fructificar, el acuerdo podría concretarse este verano.