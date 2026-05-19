Un total de 103 graduados obteñen os premios de fin de carreira das universidades públicas galegas
Hai 47 da Universidade de Santiago, outros 40 da de Vigo e 16 da Universidade da Coruña19 may 2026 . Actualizado a las 11:43 h.
Un total de 103 graduados foron distinguidos cos premios de fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia, de entre o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2025 nalgunha das tres universidades públicas de Galicia. Así se recolle no Diario Oficial de Galicia (DOG) deste martes, nunha resolución publicada pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Todas as persoas premiadas recibirán un premio en metálico de 3.500 euros, ademais dun diploma acreditativo da distinción obtida.
Os galardóns divídense en cinco categorías: Artes e Humanidades (13 premios), Ciencias (10 galardóns), Ciencias da Saúde (21 distincións), Ciencias Sociais e Xurídicas (41 premiados) e Enxeñaría e Arquitectura (18 premios).
Por universidades, a de Santiago (USC) é a que obtén máis recoñecementos, con 47 alumnos e alumnas distinguidos con premios fin de carreira. Segue a Universidade de Vigo (UVigo), con 40 premiados, e a continuación a Universidade da Coruña (UDC), con 16.
Outros 177 alumnos quedaron fóra dos premios por ter notas inferiores aos da persoa que o obtivo nas súas respectivas categorías.