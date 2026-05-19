Renfe cambia este miércoles los horarios de parte de los servicios ferroviarios entre Galicia y Madrid

Un AVE en la estación de Santiago Sandra Alonso

Renfe modifica a partir de este miércoles 20 de mayo los horarios de los servicios de alta velocidad que comunican Galicia con Madrid. Se trata de cambios puntuales en las salidas y en el régimen de paradas, sin que se incorpore ningún nuevo servicio en la conexión ferroviaria con Madrid. Tal vez el más reseñable sea la conversión del Alvia Lugo-Madrid en un tren madrugador, pues adelantará su salida a las 5.18 horas (antes lo hacía a las once de la mañana), lo que, según Renfe, supone una mejora para un mayor aprovechamiento del servicio, pues llegará a Madrid en torno a las diez y media de la mañana. Según informa la operadora ferroviaria, el servicio de Lugo mantendrá las paradas habituales de su recorrido en Galicia: Sarria a las 5.41 horas, Monforte de Lemos a las 6.10, Ourense a las 6.58 y A Gudiña a las 7.44 horas.

Con el objetivo de «optimizar la oferta y la operativa del servicio del corredor», también se reorganizarán otros servicios desde otras ciudades gallegas y desde Madrid. Así, el AVE 4464 Vigo-Madrid de primera hora de la mañana adelanta 10 minutos su salida (lo hará a las 5.50 horas). Además, incluirá en su itinerario la parada en Santiago, que «añade una nueva opción de viaje», y mantendrá un horario de llegada a destino «similar al actual», argumenta la operadora. Y lo hace porque Zamora perderá una frecuencia al suprimirse la parada que hasta este martes hace este AVE a las 8.43 horas, una decisión que ha suscitado muchas críticas en la capital zamorana, pues el que sí parará es el Alvia madrugador procedente de Lugo, con peores registros de tiempo pues no alcanza los 300 por hora (se queda en 250), lo que supone unos quince minutos más de trayecto.

Por otra parte, el servicio AVE 4364 A Coruña-Madrid de las 7,15 horas adelanta su salida a las 7,10 horas y, por tanto, modifica en cinco minutos el horario de las paradas intermedias y de llegada a destino.

Leer más: Renfe programa más trenes directos a Barcelona, pero se resiste a hacerlo a Galicia

Por su parte, el primer servicio del día que partirá de Madrid pasa a ser el Avlo Madrid-A Coruña. Este tren saldrá de la capital a las 6.30 horas (actualmente lo hace a las 8.25 horas), lo que mejora las opciones matinales de viaje tanto en las estaciones del trayecto en Castilla y León, con paradas de primera hora en Zamora (7.48 horas) o Sanabria AV (8.17 horas), como en la localidad gallega de A Gudiña (8.36 horas).

El surco que libera este Avlo pasa a ser utilizado por el AVE 4475 Madrid-Vigo, que actualmente sale de la capital a las 7.14 horas. Ahora lo hará a las 8.26 horas, mantendrá las mismas paradas y llegará a destino a las 12.34 horas.

Leer más: Zamora y Ferrol: la cara y la cruz de la conectividad ferroviaria en el noroeste

La reorganización la completa la modificación del horario del AVE 4565 Madrid-Vigo de primera hora de la tarde. Este servicio, que actualmente parte de Chamartín a las 16.05 horas, adelanta su salida desde este miércoles a las 15.32 horas. Supone, además, una nueva opción de viaje para los viajeros con destino Santiago, ya que incluye una nueva parada en la capital gallega en su itinerario. La hora de llegada a Vigo será a las 19.44 horas.