Raquel Arias, elegida nueva vicepresidenta del Parlamento en sustitución de Elena Candia

Sandra Alonso

El pleno del Parlamento ha elegido esta mañana a Raquel Arias (Proendos, Sober, 1966) como vicepresidenta del Parlamento de Galicia, puesto en el que sustituye a Elena Candia, nueva alcaldesa de Lugo tras la moción de censura impulsada por el PP. La diputada popular por esa provincia ha obtenido los votos a favor de su grupo, mientras que la oposición lo ha hecho en blanco. De esta manera, en la Mesa del Parlamento quedan Miguel Santalices (Ourense) como presidente, Raquel Arias (Lugo) como vicepresidenta primera, Montse Prado (BNG) como vicepresidenta segunda, Julio García Comesaña (Pontevedra) como secretario, y Patricia Iglesias (PSdeG) como vicesecretaria. Al inicio de la sesión plenaria de este martes también ha tomado posesión como nuevo diputado en la Cámara, José Luis Novo, teniente alcalde de Rábade, que cubre la vacante dejada por Candia.

Raquel Arias acumula ya una amplia experiencia en O Hórreo después de diez años como diputada, tiempo en el que fue viceportavoz del grupo mayoritario de la Cámara, portavoz en varias áreas y también secretaria de la Mesa. A este cargo accedió en el 2016, y lo compaginó con el de portavoz de los populares en áreas como emigración, dinamización demográfica y en la comisión de la CRTVG. Antes ocupó el cargo de delegada territorial de la Xunta en Lugo, además del de diputada en el Congreso y alcaldesa de Sober. Arias también fue la persona que se enfrentó a Candia en las primarias para liderar el partido en la provincia lucense e incluso sonó en su día como aspirante a la presidencia de la Diputación de Lugo.

Con este nombramiento, Alfonso Rueda apuesta por la continuidad en la Mesa, con la designación de una mujer de Lugo, igual que Candia. Y ello a pesar de que se había especulado con la posibilidad de situar a una diputada de la provincia de A Coruña, liderada por Diego Calvo.

La llegada de Raquel Arias a la vicepresidencia del Parlamento gallego es un paso más en una carrera política que comenzó en 1999, prácticamente por casualidad. El PP buscaba un sustituto para Jesús Vázquez Pérez, el histórico alcalde de Sober que había ostentado el cargo desde 1971. Y llamó a la puerta de esta periodista nacida en ese concello lucense, que entonces era jefa de prensa del alcalde de Monforte, el popular Nazario Pin. Arias también había formado pandilla en Madrid con un grupo de periodistas en el que estaba, entre otras, la esposa del exconselleiro de Economía y uno de los asesores de Feijoo, Francisco Conde.

El nombramiento de la vicepresidencia del Parlamento se produce en un contexto marcado por el final de Miguel Santalices al frente de la institución, ya que esta será su última legislatura, tras ocupar la presidencia desde el 2016. Arias podría situarse en una posición ventajosa para sucederle y ser así la tercera mujer en ostentar ese cargo después de Pilar Rojo y Dolores Villarino. Pero aún quedan dos años para las próximas autonómicas, todo un mundo en política para acertar en las predicciones, pese a que todas las encuestas, por ahora, siguen situando al PP como favorito para revalidar la mayoría absoluta.