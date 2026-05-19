Los médicos gallegos mantienen el pulso al Gobierno y uno de cada cinco secundó la huelga en los hospitales

Foto de la protesta de los médicos el pasado lunes en el Álvaro Cunqueiro de Vigo Oscar Vázquez

La huelga médica en contra del estatuto marco del Gobierno central, la cuarta semanal de este año, mantiene una incidencia alta y prácticamente idéntica a las otras convocatorias. Este martes se situó en un 16,13 % en la jornada de mañana, una cifra que subió al 21,6 % en los hospitales. El centro hospitalario con mayor seguimiento fue el Chuvi, en donde pararon el 27,07 % de los médicos, mientras que el de Cee, con un 7,69 %, registró la menor incidencia.

En atención primaria las cifras son muy inferiores, de un 1,87 % esta mañana, una situación que se ha repetido de forma constante en todas las jornadas de huelga. En cuanto al impacto en la actividad asistencial, ayer lunes el paro médico obligó a suspender 6.884 actos médicos, en concreto 179 cirugías, 4.791 consultas hospitalarias, 1.438 consultas de atención primaria y 476 probas, excluyendo las de laboratorio.

Desde que empezaron las huelgas en contra del nuevo estatuto marco, en el mes de diciembre, se han aplazado en Galicia 216.385 actos médicos.