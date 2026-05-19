La imputación de Zapatero sacude el Parlamento gallego

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. Sandra Alonso

La imputación del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero se ha colado de lleno en la sesión plenaria del Parlamento gallego durante una jornada en la que los populares han aprovechado la noticia para arremeter con dureza contra su figura. El primero en sacar la foto del primer presidente de la democracia imputado ha sido Alberto Pazos, portavoz del grupo popular, cuando defendía desde el estrado la gestión financiera de la Xunta en contraposición al Gobierno central, que sigue funcionando con presupuestos prorrogados desde el 2022. «O referente moral do PSOE está hoxe imputado por catro delitos, a cada cal máis grave, nun caso que relaciona con tráfico de influencias ao Goberno de España», ha expuesto Pazos durante el turno de réplica al conselleiro Miguel Corgos, titular de Facenda, quien compareció para defender la estabilidad de Galicia para hacer frente a las incertezas económicas y políticas y quien volvió a cuestionar un modelo de financiación para la comunidad que castiga a esta autonomía con 600 millones de euros menos. «Predican vostedes a honradez e non saen do xulgado», ha afirmado Pazos. En respuesta a una intervención previa de la diputada socialista Patricia Iglesias, el portavoz del PPdeG le ha espetado que ha que «ser moi valente» para predicar «predicar transparencia cs fondos públicos na mañán na que se está rexistrando nada máis e nada menos que a oficina do presidente Zapatero».

En su contrarréplica, la representante del PSdeG le ha espetado a Pazos Couñago que «non hai maior desprecio que non facer aprecio» y le ha advertido que no iba a entrar en su «fango». El portavoz del PP, que ha citado a Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez y Álvaro García Ortiz, ha asegurado, tirando de ironía, que cada vez que algún socialista defiende la honorabilidad de alguien una persona entra en prisión.

Casi a la misma hora, justo a la entrada del hemiciclo, comparecía ante los medios el diputado Aitor Bouza. En principio, estaba previsto que saliese a hablar José Ramón Gómez Besteiro, que mañana no tiene pregunta al presidente del Gobierno, pero los socialistas modificaron sobre la marcha la convocatoria enviada el lunes por la noche.

Bouza ha mostrado su respaldo al expresidente después de su imputación por tres delitos en el caso de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado que en Galicia «sabemos ben o necesaria que é a presunción de inocencia xustamente neste tipo de casos, neste tipo de prácticas». El diputado hizo referencia a la situación que atravesó el actual líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, que fue imputado en varias causas judiciales que motivaron su retirada de la política en 2016 y que finalmente fueron archivadas. Por ello, desde el PSdeG han enmarcado la investigación al expresidente del Gobierno en la máxima impulsada desde el PP contra el PSOE «de quen poda facer que faga».

El diputado del PSdeG, que ha enviado así todo su respeto al presidente Zapatero y a la justicia, insistió en que «estas investigacións veñen de onde veñen e van a onde van» y subrayó que no van a aceptar lecciones de un partido «que está presidido por unha persoa que paseaba cun narco alegremente», dijo Bouza en alusión a las fotografías de Alberto Núñez Feijoo con el contrabandista y luego narcotraficante Marcial Dorado tomadas a mediados de los años noventa.

Sobre este asunto también se posicionó Paula Prado, que intervino en respuesta a una moción del Bloque que pedía la liberación de los gallegos que viajan en la flotilla Gaza. La viceportavoz, al igual que su compañero Pazos, exhibió también una foto del expresidente del Gobierno tras conocer su imputación. «Pensei que ían traer moitos papeis para dicir que rompían con ese goberno corrupto», ha reprochado con ironía Prado a los diputados del Bloque. La viceportavoz ha acusado a los nacionalistas de ir del ganchete de uno de los gobiernos más dañinos de la democracia.

Ninguno de los representantes del BNG ha hecho mención esta mañana sobre este asunto durante sus intervenciones en O Hórreo. Ni Noa Presas, ni Iago Suárez, ni Montse Prado. Tampoco se han pronunciado de momento ni la portavoz ni la viceportavoz, Ana Pontón y Olalla Rodil.