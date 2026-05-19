A Fegamp reclama que a suba do pago da Xunta polo SAF chegue a todos os concellos, sen problemas polos trámites de adhesión
Cinco concellos non completaron a solicitude e poderían perder más de 1,5 millóns de euros, ao non materializarse a suba19 may 2026 . Actualizado a las 19:51 h.
A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) solicita á Consellería de Política Social que facilite unha solución aos cinco concellos galegos que non se adheriron en prazo ao acordo de mellora de financiamento do Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Trátase de Culleredo, Gondomar, Rodeiro, Rairiz de Veiga e Entrimo. A ausencia dese trámite suporía que queden fóra do aumento de fondos previsto para este ano e os dous seguintes, o que, en conxunto, podería acarrexar a perda de máis de 1,5 millóns de euros. A orde que materializaba a aplicación da suba foi publicada polo departamento de Fabiola García no DOG do 27 de marzo, dando ás corporacións o prazo máximo dun mes para manifestar a súa vontade de acollerse ao incremento.
Desde a Fegamp recordan que esa necesidade de adhesión expresa non estaba incluída no texto do acordo para a suba das achegas ao SAF que asinaron coa Xunta, e que tampouco foi un trámite necesario en anteriores melloras de financiamento.
Segundo explican nun comunicado, logo de ver ese requisito recollido na orde, a federación de municipios remitiu á Consellería de Política Social unha solicitude de aclaración da obrigatoriedade de esta adhesión para os concellos. Porén, sinalan que non recibiron resposta. Na reunión da comisión de seguemento do acordo, a representación da consellería tería confirmado que tiña que facerse así por decisión do departamento autonómico, pese a non estar recollido no acordo asinado por Xunta e Fegamp.
Así as cousas, o presidente da FEGAMP, Alberto Varela, considera que este asunto ten que resolverse con normalidade: «A situación do financiamento do SAF aínda non está resolta para os concellos, e este acordo de mellora foi froito dunha longa e difícil negociación, como para que a mellora pactada non poida ser recibida por todos os concellos, só por non ter resolto este tema da adhesión, que nin figuraba no acordo nin antes tivera que facerse175, destacou Varela.
O tamén alcalde socialista de Vilagarcía ofreceuse a realizar todas as xestiones precisas dende a Fegamp, tanto coa Consellería como cos cinco concellos afectados para que esta situación remate axeitadamente, e todas as corporacións locais poidan percibir os aumentos progresivos de cartos para o SAF fixados para este ano, para o 2027 e para o 2028.
Ata o momento, 308 dos 313 concellos de Galicia xa se adheriron ao convenio, que debe alixerar a forte carga que este servizo de axuda a domicilio supón para as arcas municipais. O aumento previsto dos fondos é escalonado, pasando este ano dos 12 euros por hora de servizo do 2025, a 16 euros. No 2027 serán 17 euros, e no 2028, 18 euros.
De non solucionarse a solución dos cinco concellos que faltan, Culleredo podería deixar de percibir máis de 610.000 euros en tres anos; Gondomar perdería mis de 510.000; Rodeiro, casi 180.000; Rairiz de Veiga, más de 160.000, y Entrimo, 130.000 euros.