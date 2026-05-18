Vota y opina: ¿te parece suficiente el refuerzo de la plantilla de control de bajas laborales en Galicia con 18 inspectores?

Dos profesionales del Sergas, en el laboratorio de un hospital público de Vigo, en una imagen de archivo. M.MORALEJO

El año pasado, hubo una media de 40 bajas laborales cada hora en Galicia, superando las 354.000. Este aumento del 48 % desde el 2020 preocupa a la Xunta, que pretende hacer «cada vez máis resolutivo» el trámite de las incapacidades. Para ello, uno de los principales puntos en los que se ha centrado el Gobierno autonómico es en reforzar la plantilla de inspectores con 18 nuevos profesionales.

Los nuevos trabajadores serán licenciados en medicina o diplomados en enfermería y se incorporarán en las próximas semanas. Nueve tendrán rango de inspectores y la otra mitad, de subdirectores. La Xunta propone que este refuerzo se mantenga al menos por tres años.

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