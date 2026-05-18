SUPLEMENTO EXCLUSIVO
El próximo jueves, con La Voz, una nueva edición de la Guía de Másters de Galicia

A Comisión Europea dará cartos para a recuperación das áreas afectadas polos lumes do pasado verán

José G. Santalla
Jose G. Santalla BRUXELAS / E. LA VOZ

GALICIA

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio de Oímbra
Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio de Oímbra Santi M. Amil

Os fondos europeos apoiarán as tarefas da Xunta e do Goberno central 

18 may 2026 . Actualizado a las 21:14 h.

A Comisión Europea anunciou este luns a concesión de 120 millóns de euros a España para a recuperación das áreas afectadas por desastres naturais no ano 2025. Estes cartos, dos que xa se adiantaron 30 millóns, destinaranse, entre outros, ás provincias de Ourense e de Lugo, afectadas polos lumes de agosto.

O diñeiro, do Fondo de Solidariedade da UE, será empregado para apoiar a restauración de infraestruturas críticas de auga potable e residual, telecomunicacións, educación, transporte e patrimonio cultural. Tamén se usarán para os aloxamentos temporais e os servizos de emerxencias. Xunto a España, Romanía e Chipre recibirán outros 23,5 millóns de euros para os seus labores de reconstrución das zonas afectadas por inundacións e lumes, respectivamente. O vicepresidente da Comisión, Raffaele Fitto, declarou que «cando golpea o desastre, os europeos teñen que saber que solidariedade é máis que unha palabra». Aos 30 millóns xa destinados uniranse os outros 90 millóns unha vez sexan aprobados polo Parlamento Europeo e o Consello.

No pasado mes de agosto, unha vaga de incendios forestais asolou o noroeste da península Ibérica, especialmente as provincias de Ourense, Zamora e León. Tendo en conta os lumes que se estenderon a Lugo, no territorio galego queimáronse unhas 155.000 hectáreas, segundo datos do satélite europeo Copernicus. O maior foco, o de Larouco, converteuse no maior fogo da historia de Galicia ao arrasar máis de 33.000 hectáreas, segundo o Sistema Europeo de Información de Incendios Forestais.

A Xunta e o Goberno xa investiron nos traballos de recuperación dos terreos afectados. O Executivo galego actuou en máis de 6.300 hectáreas e 100 quilómetros de pistas forestais con 1,6 millóns de euros. O Ministerio para a Transición Ecolóxica colabora con Medio Rural en actuacións de restauración hidrolóxica e forestal por valor de 9,5 millóns de euros.