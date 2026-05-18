A Comisión Europea dará cartos para a recuperación das áreas afectadas polos lumes do pasado verán
GALICIA
Os fondos europeos apoiarán as tarefas da Xunta e do Goberno central18 may 2026 . Actualizado a las 21:14 h.
A Comisión Europea anunciou este luns a concesión de 120 millóns de euros a España para a recuperación das áreas afectadas por desastres naturais no ano 2025. Estes cartos, dos que xa se adiantaron 30 millóns, destinaranse, entre outros, ás provincias de Ourense e de Lugo, afectadas polos lumes de agosto.
O diñeiro, do Fondo de Solidariedade da UE, será empregado para apoiar a restauración de infraestruturas críticas de auga potable e residual, telecomunicacións, educación, transporte e patrimonio cultural. Tamén se usarán para os aloxamentos temporais e os servizos de emerxencias. Xunto a España, Romanía e Chipre recibirán outros 23,5 millóns de euros para os seus labores de reconstrución das zonas afectadas por inundacións e lumes, respectivamente. O vicepresidente da Comisión, Raffaele Fitto, declarou que «cando golpea o desastre, os europeos teñen que saber que solidariedade é máis que unha palabra». Aos 30 millóns xa destinados uniranse os outros 90 millóns unha vez sexan aprobados polo Parlamento Europeo e o Consello.
No pasado mes de agosto, unha vaga de incendios forestais asolou o noroeste da península Ibérica, especialmente as provincias de Ourense, Zamora e León. Tendo en conta os lumes que se estenderon a Lugo, no territorio galego queimáronse unhas 155.000 hectáreas, segundo datos do satélite europeo Copernicus. O maior foco, o de Larouco, converteuse no maior fogo da historia de Galicia ao arrasar máis de 33.000 hectáreas, segundo o Sistema Europeo de Información de Incendios Forestais.
A Xunta e o Goberno xa investiron nos traballos de recuperación dos terreos afectados. O Executivo galego actuou en máis de 6.300 hectáreas e 100 quilómetros de pistas forestais con 1,6 millóns de euros. O Ministerio para a Transición Ecolóxica colabora con Medio Rural en actuacións de restauración hidrolóxica e forestal por valor de 9,5 millóns de euros.