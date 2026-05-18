O BNG pídelle á Xunta que escoite o clamor social e derrogue todas as barreiras en contra do galego

Rodil acusa os populares de levar dous anos torpedeando o acordo sobre a lingua: «É o PP o que ten que explicar por que se nega a cumprir o plan de normalización»18 may 2026 . Actualizado a las 14:13 h.
A viceportavoz do BNG no Parlamento, Olalla Rodil, pediulle este luns a Rueda no Parlamento que escoite o clamor social que se escoitou onte nas rúas de Santiago en favor do galego e «se poña a traballar para derrogar todas as barreiras legais que impiden aprender e usar a lingua propia de Galicia», a comezar polo «decretazo» do plurilingüísmo.
Rodil acusou os populares de levar dous anos «torpedeando» un acordo pola lingua e recordou que o conselleiro de Cultura xa asegurou en outubro de 2024 que estaría listo en 15 meses. Ademais, agregou, os grupos de traballo creados pola Xunta para revisar o Plan Xeral de Normalización Lingüística hai meses que xa remataron os seus traballos.
«Onde están as conclusións?. Por que a Xunta non as fai públicas?», preguntouse, para considerar a continuación que se cadra ao PP «non lle gusta o que din esas conclusións e non quere aplicalas». A deputada nacionalista asegurou que o PP terá que explicar agora por que se nega a cumprir o que en 2004 votou a favor, dixo en relación ao Plan Xeral de Normalización.
Segundo Rodil, hai un consenso na rúa, na Academia, no Consello da Cultura, entre todas as institucións, entidades e organizacións educativas e lingüísticas deste país para «reverter o devalo do galego», subliñou.
Ruptura do consenso lingüístico
Ademais da derrogación do «decreto da vergoña», entre as medidas que reclama o BNG está o cumprimento do Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidade en 2004 con enorme esforzo e xenerosidade de todas as forzas políticas, tal e como explicou a viceportavoz nacionalista.
Rodil recalcou que «foi o Partido Popular quen rompeu o consenso lingüístico que se teceu e coseu neste país», despois de que Rueda se puxese á cabeza daquela «indigna» manifestación en contra do galego. Na actualidade, denunciou, o PP segue a facer políticas contra o galego, como a de eliminar no Concello de Lugo a área de Promoción da Lingua, unha das primeiras medidas adoptadas tras a «indecente» moción de censura.
«Foi Rueda quen iniciou o ataque máis brutal contra os dereitos lingüísticos deste país, impoñendo o decretazo que prohibe impartir materias científico-tecnolóxicas en galego, negándolles o dereito ás nenas e nenos a ser educados na lingua propia de Galiza nas primeiras etapas educativas», recriminoulle ao presidente a deputada nacionalista.
Lembrou, neste punto, o «demoledor» informe do IGE que evidencia a perda de uso, especialmente entre as franxas de idade máis novas, e o avance do monolingüísmo en castelán. Por iso, o BNG insistiu hoxe na necesidade de actualizar a Lei de Normalización Lingüística, así como de triplicar o orzamento nesta materia. «Estas cousas non acontecen por ciencia infusa», afirmou, senón que é consecuencia de «17 anos de políticas contra o galego promovidas polo PP, atacando a lingua que nos fai ser o que somos, o que máis nos identifica como galegas».
Porén, Rodil considerou que «aínda podemos darlle a volta á perda de falantes», tal e como reclama a sociedade galega «por amplísima maioría». «Onde está a Xunta de Galicia é a pregunta que se facían moitas persoas onte. Onde está o Goberno deste País que ten a obriga legal de promover a lingua propia de Galicia e de aplicar e aprobar políticas a favor da lingua galega?», expuxo a viceportavoz do Bloque.