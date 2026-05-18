La penalización a los interinos que rechacen un puesto en la Xunta se reduce de un año a seis meses

Varios bomberos trabajando en la extinción de uno de los incendios activos en Ponteceso. BASILIO BELLO

Las personas que inscritas en las listas de contratación temporal de la Xunta que rechacen o no se presenten al puesto para el que fueron seleccionadas serán sancionadas durante seis meses, en lugar de un año completo, en los que la Administración autonómica no volverá a convocarlas para un trabajo.

La reducción a la mitad del plazo de penalización es una de las principales modificaciones aprobadas este lunes por el Consello de la Xunta en el decreto que regula el nombramiento de personal interino de las listas de contratación. Su presidente, Alfonso Rueda, explicó que la reforma pretende agilizar el funcionamiento de ese mecanismo y optimizar la prestación de los servicios autonómicos.

El decreto en cuestión es del 37/2006, del 2 de marzo, que recoge la cobertura temporal de puestos, tanto los reservados al personal funcionario como los del personal laboral, además de las contrataciones que se amparen en la categoría de personal laboral temporal. La normativa prevé la creación de listas abiertas para atender las vacantes. Esos listados emplean un orden de prelación que deriva de un baremo basado en las notas que obtuvo el aspirante en el proceso selectivo para obtener la plaza, los meses de trabajo en la Xunta o los llamamientos que haya atendido en la misma lista.

Todo por vía electrónica

Las modificaciones aprobadas por el Consello de la Xunta entrarán en vigor en próximos días, en cuanto se publiquen en el Diario Oficial de Galicia. Además de la rebaja del plazo de penalización, los cambios incluyen la obligatoriedad de que las solicitudes de inclusión en las listas de contratación temporal se presenten de forma exclusiva por vía electrónica.

La reforma también suprime las excepciones a las suspensiones de llamamientos tras aceptar un puesto, y se estipula que aceptar un puesto de trabajo implica que de forma automática se paralicen las convocatorias de todas las demás listas en las que figure el trabajador.

Esas medidas pretenden agilizar la planificación de recursos humanos y la respuesta eficaz en emergencias, garantizando que se cubren los puestos.

Extinción de incendios

Parte de los cambios afectan de forma específica a las listas de del personal del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais.

Así, se prevé dos tipos de llamamientos, ordinarios y de urgencia. Los segundos solo se emplearán en situaciones justificadas de urgencia, como puede ser una oleada de incendios.

Así, las medidas extraordinarias estarán vigentes entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año. Los llamamientos de urgencia podrán hacerse en ese período mediante un SMS. Los aspirante deberán responder en el mismo día en el que fueron convocados, antes de las 23.59 horas. En caso de que no sea posible el envío de un mensaje, la Administración podrá utilizar el llamamiento por teléfono.

Además, la consellería responsable en materia de incendios, Medio Rural, podrá hacer listas complementarias para cubrir vacantes, que solo se podrán utilizar si se agotan las ordinarias.