La ministra de Sanidad ve «incentivos» a sindicatos médicos para que mantengan la huelga, que este lunes empezó su cuarto paro semanal

Concentración este lunes en el hospital Álvaro Cunqueiro de Lugo Oscar Vázquez

Los facultativos han empezado este lunes la cuarta semana de huelga en contra del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad para los profesionales de este sector. Los paros irán desde este 18 de mayo hasta el viernes 22. Según los datos proporcionados por el Sergas, el seguimiento de la protesta en el turno de mañana fue del 15,38 % en la sanidad pública gallega, siendo más alta en los servicios de atención hospitalaria, donde superaría el 20 %. Sin embargo, desde organizaciones sindicales como O'Mega, elevan la participación hasta el 81 %, contando solo a los médicos que secundaron el paro de entre los que no estaban incluidos en los servicios mínimos.

La convocatoria es estatal, por lo que se ha replicado en las distintas comunidades autónomas, con la idea de forzar al Gobierno central a seguir negociando un estatuto propio para la profesión médica, aparte del resto de profesionales de la salud, e incluso órganos de negociación propios.

Los paros semanales se iniciaron en febrero, y desde entonces, a pesar de las reuniones, de las ofertas y contraofertas, el conflicto entre Ministerio de Sanidad y facultativos sigue enquistado. Los sindicatos se han quejado de la falta de flexibilidad de la ministra Mónica García y la han acusado de «manipular» el relato de las negociaciones para poner a la población en contra del colectivo médico. Por su parte, García ha expresado este mismo lunes su opinión de que hay «un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto, y evitar o atrasar que las mejoras que trae el Estatuto Marco» lleguen a los profesionales del sector.

La ministra ha asegurado que su departamento se ha esforzado por dialogar, y ha hecho extensivo ese esfuerzo al «foro de la profesión médica y de las organizaciones de pacientes de muchas comunidades autónomas», una actitud que contrapone con la de los sindicatos que conforman el comité de huelga —compuesto por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya, AMYTS (Madrid), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O'Mega (Galicia)—.

Mónica García también ha apelado a las comunidades autónomas, que ostentan la mayor parte de las competencias en sanidad, para que se impliquen en el intento de poner fin al conflicto: «Las condiciones laborales de los profesionales siguen dependiendo de las competencias autonómicas (...) depende del esfuerzo que hagan esas comunidades: uno, mejorar las condiciones y, dos, desbloquear la huelga». «Nosotros podemos hacer una ley ambiciosa, pero tienen que ser las comunidades autónomas las que lo materialicen. Hay algunas que han ido trabajando en la mejoras de las condiciones laborales de los profesionales, y otras que no», añadió la ministra, incluyendo a Galicia entre las autonomías más colaboradoras.

Datos de seguimiento del Sergas

La Administración gallega precisa en un comunicado que el porcentaje de participación en los siete principales hospitales del Sergas , en el turno de mañana alcanzó un 21,41 %, mientras que en los hospitales comarcales el seguimiento fue del 11,20 %, por lo que, en conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga de 20,55 %.

Respecto a los servicios de atención primaria, la participación fue del 2,09 %, y en el total de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento de 15,53 %.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por 24,27 % de los médicos y facultativos en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; un 18,95 % en el de Santiago de Compostela; un 14,85 % en el de Ferrol; un 14,86 % en el Lucus Augusti de Lugo; un 20,98 % en el de Ourense; un 21,94 % en el de Pontevedra; y un 26,82 % en el de Vigo.

En los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó un 5,66 % en el Hospital Público de Cee; un 10,29 % en el de Barbanza; un 8,55 % en A Mariña; un 10,81 % en Monforte de Lemos; un 4,92 % en O Barco de Valdeorras; un 13,11 % en Verín; y 24 % en el del Salnés.

En servicios de atención primaria, en el turno de mañana, en A Coruña y Cee, hubo un seguimiento de 0,27 %; en Santiago de Compostela y Barbanza, 1,27 %; en Ferrol, 3,82 %; en Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 1,84 %; en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 2,12 %; en Pontevedra y O Salnés, 2,90 %; y en el de Vigo 3,38 %.

La Consellería de Sanidad señala que la huelga no tuvo seguimiento en la Agencia Gallega de Donación de Sangre, Órganos y Tejidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

El Sergas cuenta este lunes con la cobertura de 100 % de los servicios mínimos y garantiza la actividad asistencial urgente y de emergencias, según la Xunta