El Gobierno convoca este jueves a las comunidades para aprobar el reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda

Vivienda pública rehabilitada en una foto de archivo Gogo Lobato | EUROPAPRESS

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado para este jueves 21 de mayo una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para aprobar la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, lo que supone el triple que la edición anterior, según destaca el departamento que encabeza Isabel Rodríguez. La división, a priori, ya está acordada con los Gobiernos autonómicos. A Galicia le corresponderían cerca de 400 millones de euros. El plan, además de aumentar el parque de vivienda, pretende blindar las públicas con carácter permanente.

La propuesta del Ministerio pasa por mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal. De esos cálculos, Andalucía saldría como la comunidad con mayor dotación presupuestaria, alcanzando los 1.197 millones de euros, seguida de Madrid con 1.113 millones, y Cataluña con 1.015 millones. Galicia dispondría en total de 399 millones, lo que supondría un aumento de 293 con respecto al plan anterior.

Manteniendo la idea de corresponsabilidad, el Ejecutivo central aportaría el 60 % de la inversión y los Gobiernos autonómicos el otro 40 %, mientras que en la edición anterior, el aporte de las comunidades era del 25 %. Esta subida de porcentaje, unida al crecimiento de los fondos, aumentará el esfuerzo inversor de cada Administración autonómica.

En cuanto a las iniciativas, el plan contempla destinar el 40 % de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30 % a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

El Gobierno central se ha mostrado confiado en llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas que permita desplegar «cuanto antes» un plan que consideran «esencial para resolver el principal problema de la ciudadanía». De hecho, aspira a que los primeros efectos del plan puedan arrancar en el segundo semestre de este mismo año.

Evitar la especulación con vivienda pública

El nuevo Plan Estatal de Vivienda introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos de esta iniciativa tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

Con ello, el Gobierno pretende blindar la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general. Así, incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de «portales privados con intereses privado».

Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según indicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el plan también realizará una labor fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público, articulando canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.