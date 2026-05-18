La Fiscalía gallega y los investigadores de la Xunta buscan reforzar su coordinación contra los incendios forestales

Cuatro agentes de la UIFO sobre el terreno, en una imagen de archivo. MIGUEL VILLAR

Avanzar en la coordinación institucional para prevenir los incendios forestales es el objetivo que tuvo la reunión que este lunes mantuvieron la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, e integrantes de la Unidade de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Consellería do Medio Rural. Durante el encuentro se abordaron distintas cuestiones estratégicas relacionadas con la prevención, investigación y persecución penal de los incendios forestales. También se trató la incorporación de nuevas tecnologías a la investigación de los delitos forestales, como es el caso de los drones, de los sistemas de geolocalizacion o de otras herramientas de análisis avanzado. Todo lo anterior, puntualiza la Fiscalía, «permite mellorar a eficacia na identificación da orixe dos lumes e dos seus autores».

A maiores, Eiró e os investigadores da UIFO abordaron el desarrollo del plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (PLADIGA) y la necesidad de reforzar la cooperación transfronteriza entre España y Portugal, especialmente, explicaron, «no marco da Comisión Mixta Hispano-Lusa de Oporto de 2018», un órgano de colaboración bilateral creado para mejorar la coordinación entre ambos países en materia de prevención de los incendios que afectan «ás zonas fronteirizas», facilitando así el intercambio de información y la puesta en marcha de actuaciones conjuntas entre autoridades y cuerpos especializados.

Desde la Fiscalía reafirmaron «o seu compromiso coa protección do medio natural» e incidieron en la importancia de la prevención, de la investigación y de la respuesta penal frente a las conductas delictuosas. Mientras tanto, la Consellería do Medio Rural destacó que desde el 2021 se pusieron a disposición judicial un total de 132 personas en dispositivos que contaron con la participación de agentes de la UIFO.