«El factor diferencial hoy suele ser cursar más de un máster»

Estudiantes en la Facultade de Informática de la UDC, en una imagen de archivo MARCOS MÍGUEZ

El panorama de la educación superior en España ha experimentado una transformación radical en la última década. Lo que antes se percibía como un complemento académico opcional, hoy está consolidado como un pilar fundamental para la inserción laboral y el desarrollo profesional. Los títulos de máster ya no solo son un puente hacia el empleo, sino una herramienta de resistencia ante un mercado cada vez más técnico y exigente.

Con 4.325, en el curso 2024-2025 se alcanzó un máximo histórico de títulos oficiales, un crecimiento que, según el Ministerio de Universidades, no es circunstancial, sino que responde a una demanda de especialización que el título de grado, de carácter más generalista, no siempre cubre. Y eso sin hablar del hecho de que estudiar un máster es, en muchos casos, una necesidad legal y profesional: los habilitantes (como los de Abogacía, Profesorado o Ingenierías Superiores) son el único camino para ejercer profesiones reguladas.

Desde la implementación del Plan Bolonia, el sistema educativo ha evolucionado hacia una estructura donde el grado ofrece la base y el máster la especialización. Para Juan Manuel Lacruz, vicerrector de Ordenación Académica de la UNED, «este binomio se ha interiorizado como una condición sine qua non»; y reconoce que «el factor diferencial hoy suele ser haber cursado más de un máster, lo que a menudo genera una tensión entre la oferta pública y la creciente irrupción de la educación privada».

Desde la USC destacan que la clave de la inserción reside en el contacto directo con la realidad: «A maioría dos másteres contan cunha oferta de prácticas externas que poñen en contacto aos estudantes co tecido empresarial», explican desde su Vicerrectorado de Ordenación Académica. Facilita un conocimiento del entorno que el grado, más teórico, no siempre alcanza. Además, subrayan la importancia de que la normativa permita «a realización de traballos fin de máster vinculados con actividades que se realizan nas empresas», lo que refuerza el beneficio mutuo con el sector productivo.

Hacia el doctorado

La tercera pata de las titulaciones de posgrado está en la investigación, aquellos que tienen una especial orientación al doctorado y al mundo académico, «auténtica cantera de quienes luego forman parte del personal docente e investigador de las universidades», recuerda Lacruz. Profesionales que, según la USC, están también «altamente valorados polo tecido empresarial de todos os ámbitos».

Lo que parece estar demostrado es que tampoco existe un único perfil de alumnado, sino que conviven dos grandes grupos: el recién graduado que busca acelerar su empleabilidad y el profesional sénior que necesita reciclarse. Sandra López, directora de IFFE, señala que el segundo perfil ha crecido exponencialmente con la revolución digital: «El posgrado aporta una visión actual de las necesidades del mercado que se consigue estando en contacto con profesionales en activo».

En cuanto al canal, todas las instituciones educativas han flexibilizado sus estructuras para acercarse a las necesidades del alumnado. Por ejemplo, la USC dispone de una normativa que «regula a posibilidade da dispensa da asistencia a clase en caso de coincidencia de horarios». La UNED aprovecha su modelo semipresencial, «que no virtual», —puntualiza su vicerrector— para favorecer la conciliación. La universidad pública a distancia cuenta con una red de 61 centros por toda España que acercan la vida universitaria a rincones donde, en otro caso, no sería posible; en Galicia, además de sus centros en A Coruña, Ourense, Lugo y Pontevedra, cuenta con once aulas asociadas en Foz, Viveiro, Ferrol, Vimianzo, Lalín, Monforte, Portas, Vigo, O Porriño, Tui y A Rúa.

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2.700 opciones de cinco universidades y cuatro escuelas de negocios

Las cuatro universidades gallegas —tres públicas y una privada—, la UNED y las cuatro escuelas de negocios de la comunidad ofrecen en conjunto más de 2.700 titulaciones de máster para el próximo curso. Una amplia oferta que se puede consultar en una única publicación exclusiva en Galicia que La Voz entrega gratis con el periódico de este jueves. Son 88 páginas en las que se incluye toda la información práctica de cada una de estas titulaciones, como su descripción, créditos y duración, precios, formato, entidades organizadoras o idioma en el que se imparte.

También en la FP

La Guía de Másters tiene además un apartado especial para la Formación Profesional, dado que es una alternativa real a la formación universitaria y, desde hace varios cursos, incluye en su oferta una lista de cursos de especialización, conocidos como másters de la FP. Muy ligados a las necesidades del tejido empresarial, van dirigidos a estudiantes con titulaciones de grado medio o superior que buscan una inserción laboral en puestos técnicos de alta responsabilidad. Estas titulaciones se distribuyen en áreas de vanguardia como la IA, la ciberseguridad, la automoción o la fabricación aditiva.