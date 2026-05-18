El director general de Tráfico reconoce «un cierto estancamiento» en la venta de balizas V-16
REDACCIÓN / LA VOZ
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Pere Navarro anuncia en el Congreso que la DGT dará un nuevo impulso antes del verano para extender el uso de ese dispositivo, «porque salva vidas»18 may 2026 . Actualizado a las 18:07 h.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, defendió este lunes en el Congreso el dispositivo V-16 como señal de alerta de vehículo parado en la carretera por avería o accidente. «Todo son ventajas con la baliza#