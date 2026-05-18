El director general de Tráfico reconoce «un cierto estancamiento» en la venta de balizas V-16

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Pere Navarro, este lunes en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.
Pere Navarro, este lunes en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. Kiko Huesca | EFE

Pere Navarro anuncia en el Congreso que la DGT dará un nuevo impulso antes del verano para extender el uso de ese dispositivo, «porque salva vidas»

18 may 2026 . Actualizado a las 18:07 h.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, defendió este lunes en el Congreso el dispositivo V-16 como señal de alerta de vehículo parado en la carretera por avería o accidente. «Todo son ventajas con la baliza

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