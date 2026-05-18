El director general de Tráfico reconoce «un cierto estancamiento» en la venta de balizas V-16

Pere Navarro, este lunes en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. Kiko Huesca | EFE

El director general de Tráfico, Pere Navarro, defendió este lunes en el Congreso el dispositivo V-16 como señal de alerta de vehículo parado en la carretera por avería o accidente. «Todo son ventajas con la baliza