El caos en los aeropuertos de Portugal hace cuestionar los sistemas biométricos de recogida de datos

Viajeros en el aeropuerto de Oporto, este lunes

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, reconoció este lunes la posibilidad de suspender los servicios de reconocimiento de datos biométricos en sus aeropuertos tras el caos vivido durante el fin de semana. «No oculto que estamos insatisfechos con la respuesta dada por parte de los servicios de frontera en los aeropuertos, en particular, en el de Lisboa. Haremos todo lo posible para superar esta situación», dijo Montenegro este lunes, tras las largas colas registradas para superar el control de pasaportes que registraron los tres mayores aeropuertos lusos. «No queremos poner en peligro la seguridad del país, pero tampoco queremos poner en peligro el movimiento económico del país», afirmó en Caminha, reconociendo que hay «varios agentes económicos molestos con esta situación».

Solo unas horas antes, la Policía de Seguridad Pública, que custodia los aeropuertos portugueses, emitió un comunicado para desmentir que se hubieran producido esperas de hasta seis horas como algunos usuarios denunciaron en las redes sociales el domingo. Sin embargo, aceptó que se registraron «picos de tiempos de espera, entre las nueve y las doce de la mañana», pero que «nunca fueron superiores a 100 minutos en Faro, 110 minutos en Lisboa y 130 minutos en Oporto». Justificaron los retrasos con motivos técnicos y la «elevada dimensión de pasajeros de fuera del espacio Schengen», casi 70.000 en todo el domingo. Esa mañana, Aeropuertos de Portugal advirtió a sus usuarios que deberían llegar con mayor antelación a la terminal de Lisboa debido a la saturación del control de pasaporte en la zona de salidas.

Desde el cuerpo policial también detallaron que «tomaron medidas de contingencia pronto» y se quejaron de la «desinformación reiterada (…) que induce a error a los ciudadanos, perjudicando la imagen» de Portugal. También destacaron que se están ejecutando inversiones que doten de mayor capacidad de control fronterizo, con material y recursos humanos. Algo en lo que quiso incidió Luís Montenegro: «Estamos realizando una gran inversión desde el punto de vista tecnológico».