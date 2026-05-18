As axudas para libros de texto e material escolar do vindeiro curso poderán pedirse desde este martes 19 de maio

M. P. V.

GALICIA

Clienta revisando los libros de texto en la librería Escolma de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

O prazo de petición de subvencións e participación nos fondos de libros estará aberto ata o 19 de xuño para alumnado de primaria, ESO e educación especial de centros públicos e concertados

18 may 2026 . Actualizado a las 11:15 h.

A Consellería de Educacion, Ciencia, Universidades e FP convocou este luns, a través dunha orde publicada no DOG, as axudas para adquirir libros de texto e material escolar de cara ao vindeiro curso escolar, o 2026-2027. A orde tamén regula a participación nos fondos solidarios de libros de texto, que este ano integra tamén o fondo E-Dixgal. Ambas iniciativas van dirixidas ao alumnado de primaria, ESO ou educación especial matriculado en centros públicos e concertados de Galicia. O prazo para presentar as solicitudes abrirase este martes 19 de maio e permanecerá activo durante un mes, ata o 19 de xuño (ese día incluído).

En concreto, o estudantado matriculado en 3.º, 4.º, 5.º e 6.º de educación primaria, e nos catro cursos da ESO poderán participar no fondo solidario de libros de texto, manténdose os manuais empregados neste curso. A repartición dos libros existentes no fondo de cada centro farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar ata que se esgoten as existencias. Con todo, terá preferencia independentemente da renda o alumnado en situación de garda ou tutela por parte da Xunta, despois os matriculados con necesidades específicas de apoio educativo e grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, que deberán recibir en tódolos casos un número mínimo de libros fixado na orde (seis libros de texto, ou tres en EP e dous en ESO no caso de ter E-Dixgal)

Ademais, o centro terá que ter ou adquirir os libros de texto necesarios para atender a todo o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior aos 6.000 euros con seis libros de texto, ou tres en EP e dous en ESO no caso de ter E-Dixgal; e ás familias con renda per cápita entre 6.000 e 10.000 euros con catro libros, ou dous e un, en EP e ESO, no caso de estar acollidos ao programa de libro electrónico.

Para alumnado de 1.º e 2.º de primaria estarán dispoñibles as axudas á adquisición de libros de texto, cunha contía de 240 euros para os fogares con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, e de 160 euros para os que estean entre 6.000 e 10.000. Para os matriculados en ESO, as contías serán de 240 e 180 euros, respectivamente. E no caso de ter discapacidade de polo menos un 33 %, será de 300 euros, independentemente dos ingresos, o mesmo que para o alumnado matriculado en unidades ou centros de Educación Especial.

Vale para material escolar

A orde tamén convoca as axudas para adquisición de material escolar para o estudantado de primaria e secundaria. Os vales serán de 75 euros para as rendas familiares per cápita de ata 6.000 euros, e de 60 para as que estean entre esa cifra e ata os 10.000 euros, de novos coas excepcións do alumnado con discapacidade, de educación especial ou tutelado, que recibirá o máximo con independencia da renda.

E como se calcula esa renda per cápita familiar? Dividindo a renda do exercicio 2024 (sumando os ingresos de calquera natureza de todos os integrantes da familia) entre o número de membros computables. Hai que ter en conta que computarán como dous os integrantes do fogar con discapacidade igual ou superior ao 33 % e os que perciban unha pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou de grande invalidez, ou de clase pasiva. Todos os detalles poden consultarse na orde. 