As axudas para libros de texto e material escolar do vindeiro curso poderán pedirse desde este martes 19 de maio
O prazo de petición de subvencións e participación nos fondos de libros estará aberto ata o 19 de xuño para alumnado de primaria, ESO e educación especial de centros públicos e concertados18 may 2026 . Actualizado a las 11:15 h.
A Consellería de Educacion, Ciencia, Universidades e FP convocou este luns, a través dunha orde publicada no DOG, as axudas para adquirir libros de texto e material escolar de cara ao vindeiro curso escolar, o 2026-2027. A orde tamén regula a participación nos fondos solidarios de libros de texto, que este ano integra tamén o fondo E-Dixgal. Ambas iniciativas van dirixidas ao alumnado de primaria, ESO ou educación especial matriculado en centros públicos e concertados de Galicia. O prazo para presentar as solicitudes abrirase este martes 19 de maio e permanecerá activo durante un mes, ata o 19 de xuño (ese día incluído).
En concreto, o estudantado matriculado en 3.º, 4.º, 5.º e 6.º de educación primaria, e nos catro cursos da ESO poderán participar no fondo solidario de libros de texto, manténdose os manuais empregados neste curso. A repartición dos libros existentes no fondo de cada centro farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar ata que se esgoten as existencias. Con todo, terá preferencia independentemente da renda o alumnado en situación de garda ou tutela por parte da Xunta, despois os matriculados con necesidades específicas de apoio educativo e grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, que deberán recibir en tódolos casos un número mínimo de libros fixado na orde (seis libros de texto, ou tres en EP e dous en ESO no caso de ter E-Dixgal)
Ademais, o centro terá que ter ou adquirir os libros de texto necesarios para atender a todo o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior aos 6.000 euros con seis libros de texto, ou tres en EP e dous en ESO no caso de ter E-Dixgal; e ás familias con renda per cápita entre 6.000 e 10.000 euros con catro libros, ou dous e un, en EP e ESO, no caso de estar acollidos ao programa de libro electrónico.
Para alumnado de 1.º e 2.º de primaria estarán dispoñibles as axudas á adquisición de libros de texto, cunha contía de 240 euros para os fogares con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, e de 160 euros para os que estean entre 6.000 e 10.000. Para os matriculados en ESO, as contías serán de 240 e 180 euros, respectivamente. E no caso de ter discapacidade de polo menos un 33 %, será de 300 euros, independentemente dos ingresos, o mesmo que para o alumnado matriculado en unidades ou centros de Educación Especial.
Vale para material escolar
A orde tamén convoca as axudas para adquisición de material escolar para o estudantado de primaria e secundaria. Os vales serán de 75 euros para as rendas familiares per cápita de ata 6.000 euros, e de 60 para as que estean entre esa cifra e ata os 10.000 euros, de novos coas excepcións do alumnado con discapacidade, de educación especial ou tutelado, que recibirá o máximo con independencia da renda.
E como se calcula esa renda per cápita familiar? Dividindo a renda do exercicio 2024 (sumando os ingresos de calquera natureza de todos os integrantes da familia) entre o número de membros computables. Hai que ter en conta que computarán como dous os integrantes do fogar con discapacidade igual ou superior ao 33 % e os que perciban unha pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou de grande invalidez, ou de clase pasiva. Todos os detalles poden consultarse na orde.