El Sergas deberá indemnizar y reponer a un técnico cesado de forma incorrecta en su puesto
A CORUÑA | LA VOZ
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El TSXG cree que la Administración anuló de forma irregular un nombramiento que reconocía derechos del trabajador18 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga al Sergas a reponer en su puesto a un trabajador cesado como técnico superior de prevención de riesgos laborales y a indemnizarlo por los salarios que#