El Sergas deberá indemnizar y reponer a un técnico cesado de forma incorrecta en su puesto

Elena Silveira
E. Silveira A CORUÑA | LA VOZ

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Imagen de la fachada del TSXG, en A Coruña
Imagen de la fachada del TSXG, en A Coruña PACO RODRÍGUEZ

El TSXG cree que la Administración anuló de forma irregular un nombramiento que reconocía derechos del trabajador

18 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga al Sergas a reponer en su puesto a un trabajador cesado como técnico superior de prevención de riesgos laborales y a indemnizarlo por los salarios que

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