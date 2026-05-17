Raquel Arias sustituirá a Elena Candia en la vicepresidencia del Parlamento de Galicia

Raquel Arias, en una intervención en el Parlamento

El grupo del PP propondrá este martes a Raquel Arias (Proendos, Sober, 1966) para ocupar el puesto de vicepresidenta del Parlamento de Galicia, cargo en el que sustituirá a Elena Candia, la nueva alcaldesa de Lugo tras la moción de censura que desbancó a los socialistas del bastón de mando. Julio García Comesaña, exconselleiro de Sanidade, se mantendrá como secretario de la Mesa, puesto en el que sustituyó a Ethel Vázquez.

Arias acumula ya una amplia experiencia en O Hórreo, después de diez años como diputada, tiempo en el que fue viceportavoz del grupo mayoritario de la Cámara, portavoz en varias áreas y también secretaria de la Mesa. Previamente, había ocupado el cargo de delegada territorial de la Xunta en Lugo, además del de diputada en el Congreso y alcaldesa del Concello de Sober. Arias también fue la persona que se enfrentó a Candia en las primarias para liderar el partido en la provincia lucense.

Su designación será este martes, al comienzo del pleno, mediante votación en urna. Una jornada en la que también tomará posesión como diputado José Luis Novo, ex teniente de alcalde de Rábade, y que cubre la vacante dejada por la nueva alcaldesa de Lugo. La elección de Raquel Arias se decidió en la cúpula del partido, con Alfonso Rueda al mando.

A lo largo de los últimos días se había especulado con que el puesto de Elena Candia fuese ocupado por una diputada de la provincia de A Coruña, liderada por Diego Calvo. Y los focos apuntaban a Carmen Pomar, pero finalmente se ha optado por la continuidad: mujer y de Lugo. De esta manera, en la Mesa del Parlamento quedan Miguel Santalices (Ourense) como presidente, Raquel Arias (Lugo) como vicepresidenta y Julio García Comesaña (Pontevedra) como secretario. La completan

El nuevo nombramiento de la vicepresidencia también se produce en un contexto marcado por el final de Santalices al frente de la institución, puesto que esta será su última legislatura después de ocupar la presidencia desde el 2016. Es decir, que Raquel Arias podría situarse en una posición ventajosa para sucederle y ser así la tercera mujer en ostentar ese cargo después de Pilar Rojo y Dolores Villarino. Pero quedan todavía dos años para las próximas elecciones autonómicas, todo un mundo en política para acertar en las predicciones, pese a que todas las encuestas, por ahora, siguen situando al PP como principal favorito para revalidar la mayoría absoluta.