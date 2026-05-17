El próximo jueves, con La Voz, una nueva edición de la Guía de Másters de Galicia
Queremos Galego reclama «un cambio de rumbo» para «reverter a emerxencia lingüística»
GALICIA
Miles de persoas participaron en Santiago na manifestación polo idioma baixo o lema «Lingua vital»17 may 2026 . Actualizado a las 14:55 h.
Miles de persoas reuníronse en Santiago no Día das Letras Galegas para participar na manifestación a prol do idioma convocada por Queremos Galego baixo o lema «Lingua vital» e cun propósito claro, aplicar o protocolo que ten elaborado a plataforma para «reverter a emerxencia lingüística», segundo sinala o seu portavoz, Marcos Maceira.
Ese protocolo foi presentado en marzo «e inclúe máis de 300 medidas concretas en ámbitos como o ensino, a cultura, os servizos públicos, o ámbito socioeconómico e todos os ámbitos que afectan á vida social onde o galego se mantén excluído. E unha parte importante destas medidas é para realizarmos as diferentes entidades sociais, cada unha delas no seu ámbito ou tamén colectivamente como entidades sociais», afirma Maceira. Unha folla de ruta que «non ten necesidade de esperar ao que faga a Xunta», engade.
Porén, o portavoz de Queremos Galego resalta que hai outras medidas de defensa do galego que si debe poñer en marcha a Xunta, á que reprocha: «Tivo máis de vinte anos para aplicar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, nada llo impediu, e menos estes dous últimos anos, e simplemente non o fixo, limitouse ao anuncio permanente».
Antes de que ás 12.07 horas a manifestación convocada en Santiago botara a andar ao berro de «na Galiza, en galego», a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tamén destacou na Alameda compostelá «o orgullo de ter unha lingua propia que nos fai estar no mundo cunha voz que, ademais nos conecta con toda a lusofonía» nun día que definiu como de «reivindicación» e onde «a cidadanía está demostrando que ama o galego» nuns tempos que considera que son «un momento crítico para o idioma despois de 17 anos de acoso e derrubamento do Partido Popular contra a lingua que máis nos une, que é o galego».
Pontón acusou o PP de levar a cabo un «traballo en contra do galego» que, di, «quere enmascaralo baixo ese letreiro de plurilingüismo» que «é un timo porque nin máis inglés nin máis galego, o único que está avanzando é o monolingüismo en castelán».
Sobre a homenaxeada este ano do Día das Letras, Begoña Caamaño, lembrou que «se algo fixo durante toda a súa vida foi, precisamente, defender o galego e dicir que en galego estamos no mundo e que o galego non ten límites». Unha mensaxe que a portavoz nacional do BNG considera que é a que «nos pode facer avanzar como sociedade» porque «eu estou convencida de que a inmensa maioría dos galegos e das galegas, falen o que falen, queren que o galego siga sendo unha lingua viva».
Tamén estivo na manifestación o secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, que recordou que dende que no ano 2010 se aprobou o decreto, o galego está «perdendo falantes» e «espazo público», unha situación da que responsabiliza á Xunta, polo que reclama a súa derrogación.
Sumar Galicia tamén trasladou unha petición ao ministro de exteriores do Estado, José Manuel Albares, «para que antes de finalizar este ano volva a levar á Unión Europea a cuestión da oficialidade do galego» que, lembra, é un compromiso que adquiriu o goberno de Pedro Sánchez «e que se ten que cumprir», polo que lles reclama que «redobren esforzos».
López tamén fixo un chamamento á sociedade civil para que se siga mobilizando en prol do idioma propio. «Ás persoas novas, á mocidade, dicímoslle que fale galego, que falar galego mola e que cree contido en galego, que fale nas aulas en galego e que os medios de comunicación tamén falen máis galego».