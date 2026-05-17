Los médicos empiezan este lunes otra semana de huelga contra el estatuto marco

Imagen de una manifestación convocada en Santiago durante la huelga semanal de enero de este año. PACO RODRÍGUEZ

Los médicos de toda España están llamados desde este lunes a secundar una nueva huelga para exigirle al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio que regule sus condiciones de trabajo al margen del documento de referencia que ya existe para el conjunto del personal sanitario. Como en las anteriores ocasiones, el paro se prolongará toda la semana y habrá pocas novedades con respecto a la convocatoria del pasado mes de abril. De nuevo, los sindicatos convocantes exigirán a la ministra de Sanidad, Mónica García, que acepte sus reivindicaciones y apruebe un estatuto exclusivo para los facultativos.

Esa petición también se escuchará en Galicia, donde el sindicato O’ Mega insiste en exigir ese estatuto propio y en abrir una vía de negociación exclusiva con el ministerio al margen de la mesa sectorial de Sanidad. En el caso gallego, no obstante, la gran novedad de esta semana será la ausencia de reivindicaciones a nivel autonómico. El pasado 8 de mayo, el sindicato O’ Mega y la Consellería de Sanidade alcanzaron un acuerdo para poner fin a la huelga autonómica. Acordaron, entre otras cuestiones, aplicar de inmediato la jornada de 35 horas semanales, incrementar progresivamente el precio de las horas extras, y mejoras para los médicos residentes. Desde mañana y hasta el viernes se sucederán las protestas en toda la geografía, con el miércoles 20 como día central: ese día están previstas varias manifestaciones, como en Bilbao, Vigo o Valencia.