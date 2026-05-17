Entra en vigor la ley que endurece la lucha contra las narcolanchas en Portugal

Brais Suárez
BRAIS SUÁREZ OPORTO / E. LA VOZ

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Narcolancha construida en el norte de Portugal para utilizarla para transportar cocaína desde las costas lusas
Narcolancha construida en el norte de Portugal para utilizarla para transportar cocaína desde las costas lusas

El Gobierno luso equipara así la normativa a la española y trata de frenar el uso de estas embarcaciones en el tráfico de drogas

18 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Portugal refuerza su lucha contra el narcotráfico mediante un endurecimiento de la regulación contra las lanchas rápidas. Este domingo entró en vigor un nuevo decreto ley, en virtud del cual la construcción o modificación de

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