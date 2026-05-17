Casi 800 familias afectadas por desahucios recibieron ayuda de los servicios sociales de la Xunta

Vista aérea de edificios de viviendas en Ferrol, en una imagen de archivo. ANGEL MANSO

Los servicios sociales dependientes de la Xunta atendieron durante al año pasado a 779 unidades familiares afectadas por procesos de desahucio. El dato lo aportó en el Parlamento gallego la Consellería de Política Social e Igualdade en respuesta a una pregunta formulada al respecto por el grupo parlamentario socialista. En su contestación, Política Social concretó que de las casi 800 familias atendidas por esa causa, 691 estaban afectadas por impago de alquileres, mientras que otras 88 tenían problemas con deudas hipotecarias.

El apoyo que brindaron los servicios sociales autonómicos, según detalló la consellería, es posible gracias al programa gallego de apoyo a las personas en riesgo de desahucio, una iniciativa que cofinancia el Fondo Social Europeo. Este programa, añadía la respuesta a los diputados socialistas Aitor Bouza, Silvia Longueira y Carlos López, «atende ás persoas físicas con dificultades para pagar as súas mensualidades en concepto de alugueiro ou en concepto de cotas do préstamo hipotecario das súas vivendas habituais».

Una veintena de profesionales

La iniciativa de ayuda a personas en riesgo de desahucio se desarrolla en las siete grandes ciudades gallegas y en ella están empleadas 18 personas entre trabajadores sociales, técnicos jurídicos, técnicos financieros y auxiliares administrativos. Este plan de apoyo se lanzó en el 2013, y ofrece asesoramiento e intervención para evitar el desahucio.