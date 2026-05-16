O BNG denuncia que Rueda «intenta tapar con quilos de propaganda a súa incompetencia» para resolver os problemas dos galegos
A viceportavoz dos nacionalistas, Olalla Rodil, apunta á sanidade, a vivenda e os recursos medioambientais como materias pendentes do PPdeG, que celebra este sábado en Vigo dous anos de mandato16 may 2026 . Actualizado a las 12:57 h.
Para os nacionalistas, o acto polos dous anos de mandato que celebra o PP de Alfonso Rueda este sábado en Vigo baixo o lema Galicia goberna «intenta tapar con quilos e quilos de propaganda a súa incompetencia para resolver os problemas dos galegos». Así o afirmaba a viceportavoz do BNG, Olalla Rodil, en referencia á sanidade, ao dereito a unha vivenda ou ao espolio dos recursos naturais da comunidade.
Na sanidade, a deputada do Bloque apunta aos «recortes do PP» como causa de que haxa que esperar «15 días ou máis» por unha cita no médico de cabeceira, ou que os pequenos «non teñan a atención que merecen e que necesitan». Proba disto, di, é que en 120 concellos non hai pediatra e noutros 96 só hai esta especialidade unhas poucas horas algún día da semana. «Isto non pasa porque si. É a consecuencia directa dos 1.600 millóns de euros que o PP recortou en atención primaria desde o 2009», afirmou.
Olalla Rodil asegura que «Rueda conseguiu poñer de acordo a todo o mundo no mal que está a sanidade pública galega hoxe», e di que os problemas tamén se estenden aos hospitais. Aí referiuse ao comunicado conxunto que presentaron os xefes de urxencias da comunidade no que denunciaban «a falta de persoal e de recursos para garantir a asistencia sanitaria».
En vivenda, a viceportavoz do BNG acusa o PP de converter o dereito a un teito digno nun «privilexio», con alugueres máis caros e con máis de 32.000 persoas agardando por unha vivenda pública no rexistro de demandantes. «E que fai agora? Inundarnos de propaganda con anuncios de miles de vivendas públicas, pero a realidade, cos datos do Instituto Galego de Estatística na man, é que a día de hoxe só hai 485 vivendas empezadas», dixo.
En materia medioambiental, Rodil carga contra o PP por actuar como «o cabalo de Troia do lobby eléctrico e mineiro». «Vémolo co boom eólico depredador, co proxecto de Altri, mesmo atacando a independencia xudicial para defender os intereses dun puñado de empresas, vendendo os recursos naturais e a riqueza de Galiza a prezo de saldo». Critica que o Executivo galego anuncie agora que van resucitar as minas de Corcoesto, San Finx e Santa Comba, despois de que foran «amplamente rexeitadas socialmente polos enormes prexuízos ambientais e sociais que suporían».
Para a deputada nacionalista, se algo define o Goberno de Rueda é «o espolio da riqueza de Galiza». «Rueda e o PP non van tapar, por moitos quilos de propaganda que usen, a súa verdadeira cara: a do desmantelamento dos servizos públicos, o recorte de dereitos e o espolio da riqueza deste país». Fronte a isto, Rodil asegura que o Bloque seguirá traballando «co convencemento de que os galegos merecen máis e teñen no BNG de Ana Pontón un proxecto e unha alternativa sólida para mellorar as súas vidas».