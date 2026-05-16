A política lingüística centrará o debate político no Parlamento a próxima semana

Un cartaz durante unha concentración polo galego en Santiago, nunha imaxe de arquivo. PACO RODRÍGUEZ

O BNG preguntará «pola ausencia» de medidas a favor da lingua e o PSdeG criticará que non se aposte por promover a lingua na intelixencia artificial

16 may 2026 . Actualizado a las 18:12 h.

O uso do idioma galego e os traballos para acadar un pacto pola lingua centrarán o pleno do Parlamento de Galicia que se celebrará a próxima semana, o primeiro tras a celebración do Día das Letras este domingo, día 17 de maio. O debate terá lugar nun contexto no que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirmou o pasado luns que o Goberno galego aprobará neste primeiro semestre do 2026 o novo plan de normalización lingüística. Todo iso á vez que criticou que o BNG «se botase fóra», evitando así o consenso.

Durante o debate, que se celebrará os días 19 e 20 de maio, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará pola «ausencia» de políticas a favor do galego e volverá destacar o período de 17 anos de «acoso e derribo» ao idioma que, a xuízo dos nacionalistas, derivou nunha situación de «emerxencia lingüística». Os socialistas tamén abordarán o asunto, pero en forma de interpelación á Xunta porque será o deputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quen pregunte a Rueda. Na súa intervención, o PSdeG preguntará sobre o que consideran unha «falta de aposta» da Xunta polo uso do galego na intelixencia artificial.

Precisamente o feito de que sexa o deputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quen pregunte esta semana ao máximo mandatario autonómico —farao sobre a lei que regula as augas termais—, e que non o poida facer o xefe de filas do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, volveu provocar a crítica dos socialistas, que consideran, en declaracións recollidas por Europa Press, que nesta cita volve consumar a «pinza» entre PP e BNG para «recortar dereitos» aos socialistas.

A sesión, tal e como avanzado os grupos tras a Xunta de Portavoces, incluirá a comparecencia do conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que tomará a palabra tras a elección da persoa que ocupará a vicepresidencia do Parlamento galego tras a saída de Elena Candia, cuxo cargo como alcaldesa de Lugo é incompatible coa a acta de parlamentaria autonómica.