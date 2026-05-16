Medio Ambiente guía a Macedonia del Norte en la creación de un modelo de gestión inteligente de residuos

Xunta

El modelo de gestión de residuos de Sogama servirá de guía al gobierno de Macedonia del Norte para reforzar su modelo de inspección medioambiental y gestión de residuos. De hecho, una delegación del Servicio de Inspección Estatal del Medio Ambiente (SEI) de este país balcánico ha visitado esta semana las instalaciones del complejo medioambiental en Cerceda, dentro del proyecto de hermanamiento europeo Twinning liderado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. El objetivo principal del viaje es dar a conocer los detalles operativos de esta infraestructura gallega, posicionada según la Xunta entre las más modernas y eficientes de su tipología.

El proyecto de colaboración se estructura en varias fases orientadas a adaptar el modelo de Macedonia del Norte a las exigencias de integración de la Unión Europea. Tras una primera etapa enfocada con éxito en la armonización del marco regulatorio y legal —que incluyó la elaboración de la Estrategia Nacional de Inspección Ambiental y la Estrategia de Información y Comunicación—, actualmente se avanza a buen ritmo en la segunda fase. Este bloque se centra en el fortalecimiento de la capacidad administrativa mediante la introducción de un enfoque de inspección inteligente que permitirá priorizar acciones según el riesgo ambiental y optimizar los recursos disponibles. Asimismo, ya se ha iniciado una tercera fase destinada al desarrollo de una Plataforma Nacional Ambiental que establecerá los mecanismos necesarios para prevenir y combatir el delito ecológico.

El programa Twinning es una herramienta de la Unión Europea diseñada para apoyar reformas institucionales en países candidatos a la adhesión a través de la experiencia de las administraciones públicas de los Estados miembros. En este caso concreto, la iniciativa liderada por la Xunta cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de Grecia, que actúa como socio júnior, y con la gestión administrativa de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En las actividades de esta semana también participaron inspectores ambientales griegos, consolidando una cooperación internacional que permitirá a Macedonia del Norte avanzar en una transformación institucional clave para la eficiencia, transparencia e impacto de sus inspecciones medioambientales.