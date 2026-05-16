Mario Ziegler, decano del colegio de Detectives Privados de Galicia: «Nuestros informes ofrecen a los jueces un elemento de valoración objetivo»

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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Mario Ziegler el viernes en los juzgados de Santiago
Mario Ziegler el viernes en los juzgados de Santiago XOAN A. SOLER

Dice que la colegiación es el «único sello» que garantiza que el profesional se somete a un código deontológico estricto

17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En el ámbito judicial, un informe de investigación privada es una herramienta de precisión legal. «Cuando nos enfrentamos a una causa por despido, la validez de nuestro trabajo es absoluta, siempre y cuando lo ejecute

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