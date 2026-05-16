Mario Ziegler, decano del colegio de Detectives Privados de Galicia: «Nuestros informes ofrecen a los jueces un elemento de valoración objetivo»
VIGO / LA VOZ
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Dice que la colegiación es el «único sello» que garantiza que el profesional se somete a un código deontológico estricto17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En el ámbito judicial, un informe de investigación privada es una herramienta de precisión legal. «Cuando nos enfrentamos a una causa por despido, la validez de nuestro trabajo es absoluta, siempre y cuando lo ejecute#