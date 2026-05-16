Manuel Iglesias foi sancionado en 1972: «Puxen no taxi Rianxo e déronme 48 horas para poñer outra vez Rianjo»

Jorge Noya
JORGE NOYA RIANXO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Foi noticia en La Voz. Manuel Iglesias mostra a páxina que o xornal publicou o 9 de setembro de 1972 e na que el mesmo contaba que puxo Rianxo na franxa do seu taxi. «A min soábame mellor, e parecíame que era así; pero nunca pensei que fora un delito», dicía. Manuel le a nova a carón da pedra co topónimo da vila que recibe os condutores dende Taragoña.
Foi noticia en La Voz. Manuel Iglesias mostra a páxina que o xornal publicou o 9 de setembro de 1972 e na que el mesmo contaba que puxo Rianxo na franxa do seu taxi. «A min soábame mellor, e parecíame que era así; pero nunca pensei que fora un delito», dicía. Manuel le a nova a carón da pedra co topónimo da vila que recibe os condutores dende Taragoña. CARMELA QUEIJEIRO

O Concello ameazou con retirarlle a licenza municipal se non o facía, pero alguén recorreu a decisión por el e evitou que tivese que cumprir a orde

17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Do seu Dodge Dart de cinco prazas, co que chegou a percorrer 700.000 quilómetros, o taxista Manuel Iglesias (Lestrobe, 1943) lembra «a boa fama que tiña» e o «moito que derrapaba», mais tamén todas as

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 12€/año Sin permanencia Quiero la oferta