Llega una nueva edición de la Guía de Másters de Galicia con toda la información que necesitas

La Guía de másters de La Voz tiene 88 páginas en las que se puede encontrar información sobre las titulaciones que se pueden estudiar en Galicia.

Las tres universidades públicas gallegas inician este próximo mes de junio el proceso ordinario de preinscripción a sus títulos de máster, formación superior especializada que se ha convertido en un pilar importante para la necesaria especialización en el ámbito laboral. A la oferta de la USC, UDC y UVigo se suma una larga lista de títulos de posgrado ofertados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuyo modelo educativo está sustentado en una potente plataforma virtual y en el apoyo humano de sus centros asociados repartidos por las cuatro provincias gallegas.

En este caso, el plazo de preinscripción arranca hoy mismo, y se extiende hasta el próximo 10 de julio. Estas propuestas se completan con la oferta privada, cada vez más arraigada en Galicia, de la universidad y de varias escuelas de negocio orientadas al liderazgo corporativo y la empleabilidad inmediata. En total, son más de 270 másters universitarios de las cinco ramas de conocimiento que La Voz reúne en una revista temática exclusiva en Galicia y que entrega de manera gratuita con el periódico el próximo jueves 21 de mayo.

También la FP

La guía de másters para el curso 2026-2027 se completa con un apartado especial para la Formación Profesional, dado que el mapa del posgrado en Galicia ya no se limita exclusivamente al ámbito universitario. La FP ha irrumpido en este escenario a través de los cursos de especialización, conocidos como los másters de la FP, que entraron en el catálogo de la Consellería de Educación por primera vez hace seis años. Estas titulaciones, públicas y gratuitas, van dirigidas en exclusiva a titulados de grado medio o superior, y están diseñadas para ofrecer una hiperespecialización práctica y de rápida duración (entre 300 y 900 horas) en sectores altamente tecnológicos y demandados por el mercado. A la espera de las novedades para el próximo curso, que la Xunta anunciará en junio, la guía incluye información completa de los 27 títulos vigentes.

En la imagen, dos de las páginas de la guía de másters de La Voz. Las titulaciones están divididas por áreas del conocimiento y se incluye información útil sobre cada una.

Esta publicación única que reúne toda la oferta de másters de Galicia está organizada por áreas de conocimiento. Las titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura, seguidas de las de Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, para terminar con las vinculadas a las Artes y Humanidades. Por último, las propuestas de la FP, que se imparten en centros de educación secundaria e integrados de formación profesional en las cuatro provincias gallegas.

Además de la información general sobre cada título, el lector encontrará una ficha con datos prácticos, como el número de créditos, precio, modalidad presencial o virtual, perfiles para el que va dirigido o si su estudio exige un nivel determinado de inglés, un dato que cada vez es más requerido por las entidades que imparten los másters. En definitiva, una revista profesional que no solo interesa a los titulados universitarios que acaban de salir de las facultades, sino a todos aquellos profesionales en activo interesados en actualizar su formación con la intención de promocionar o mejorar laboralmente.