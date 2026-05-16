«Denunciar es el único modo de que se activen los mecanismos de protección contra la violencia machista»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Esther Rojo, presidenta del observatorio contra la violencia doméstica y de género, defiende las pulseras antimaltrato porque «tienen un elevado potencial disuasorio»17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«He recopilado datos porque creo que lo más importante en esta materia son las realidades objetivas. Primero, porque ayudan a esclarecer el tema y situarlo en sus justos términos. Y segundo, para dar tranquilidad a#