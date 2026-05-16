«Denunciar es el único modo de que se activen los mecanismos de protección contra la violencia machista»

Sara Pérez Peral
SARA PÉREZ REDACCIÓN / LA VOZ

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La presidenta del Observatorio, la magistrada Esther Rojo, en una imagen de marzo
La presidenta del Observatorio, la magistrada Esther Rojo, en una imagen de marzo

Esther Rojo, presidenta del observatorio contra la violencia doméstica y de género, defiende las pulseras antimaltrato porque «tienen un elevado potencial disuasorio»

17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«He recopilado datos porque creo que lo más importante en esta materia son las realidades objetivas. Primero, porque ayudan a esclarecer el tema y situarlo en sus justos términos. Y segundo, para dar tranquilidad a

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