Besteiro propone una mesa entre Gobierno, Xunta y SAIC Motor para impulsar la planta china en Galicia

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en reunión con el secretario de Industria, Jordi García Brustenga PSDEG | EUROPAPRESS

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha propuesto al secretario de Industria, Jordi García Brustenga, la creación de una mesa de trabajo conjunta entre el Gobierno central, la Xunta y SAIC Motor ante la posible llegada de este fabricante automovilístico a Galicia. Esta iniciativa se enmarca, como dijo, en el contexto de impulso por parte del Gobierno socialista para instalar una planta de la compañía china en el territorio gallego, tras la reciente visita a China del presidente de España, Pedro Sánchez. Según trasladó el PSdeG, Besteiro destacó que el mayor fabricante de automóviles de China está cada vez más cerca de instalarse en España y que Galicia no puede contemplar esta oportunidad desde la distancia.

El líder socialista defendió que el territorio puede aportar experiencia en el sector, la fortaleza de sus puertos, el conocimiento de la industria auxiliar y la necesidad de abrir nuevas expectativas en comarcas incluidas en el ámbito de transición justa, como es el caso de Ferrolterra.

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Besteiro subrayó que una oportunidad de estas características requiere cooperación institucional, visión de país y altura política, motivos por los cuales plantea este foro a tres bandas. El objetivo de la mesa de trabajo es avanzar en una propuesta sólida, coordinada y ambiciosa que garantice las condiciones más beneficiosas para Galicia con la instalación de la planta. De este modo, se busca que la factoría fortalezca la industria auxiliar de la automoción y de los componentes, impulse la colaboración con la Universidad y los centros de investigación e innovación, y genere empleo estable y cualificado en la comunidad.

Por otra parte, el secretario xeral del PSdeG también realizó un seguimiento sobre otros temas industriales clave para Galicia, como los fondos PERTE, las inversiones en defensa naval y ciberseguridad, y la situación de Alcoa. Respecto a esta última, e incidiendo en que este viernes se reunió en la Delegación del Gobierno la comisión de seguimiento del acuerdo para la viabilidad de la factoría de San Cibrao, Besteiro defendió que ya no hay excusas ni existe ningún impedimento para que la empresa inicie la construcción del horno de cocción de ánodos, una vez que el Gobierno ya le ha concedido el PERTE.