El 70 % del trabajo de los detectives en Galicia es detectar bajas fraudulentas
VIGO / LA VOZ
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Las empresas recurren a investigadores privados para supervisar las incapacidades. Tambíén se dan casos de empleados que pagan para probar los abusos de sus superiores17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La investigación privada vive un auge silencioso impulsado por un aluvión de empresas de todos los tamaños que, ante la sospecha de irregularidades, recurren a detectives para supervisar las incapacidades temporales de sus plantillas. El#