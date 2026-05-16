El 70 % del trabajo de los detectives en Galicia es detectar bajas fraudulentas

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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Imagen de archivo de una agencia de detectives de Santiago
Imagen de archivo de una agencia de detectives de Santiago XOAN A. SOLER

Las empresas recurren a investigadores privados para supervisar las incapacidades. Tambíén se dan casos de empleados que pagan para probar los abusos de sus superiores

17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La investigación privada vive un auge silencioso impulsado por un aluvión de empresas de todos los tamaños que, ante la sospecha de irregularidades, recurren a detectives para supervisar las incapacidades temporales de sus plantillas. El

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