El sindicato Simega llama a los facultativos a secundar una nueva huelga la semana próxima para reclamar un estatuto propio

Concentración de médicos del CHUO, en Ourense, en contra del estatuto marco, en una foto del pasado mes de diciembre Santi M. Amil

El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha hecho un llamamiento a todos los médicos, facultativos y mir del Sergas para que participen, del 18 al 22 de mayo, en la cuarta semana de huelga indefinida en defensa de un estatuto profesional propio y de una mesa de negociación específica para la profesión médica, tal y como reclaman al Ministerio de Sanidad.

En un comunicado, Simega ha criticado que la «incapacidad» de la ministra del ramo, Mónica García, para «salir de una huelga que ella misma provocó», y que, dicen, ha conseguido unir a médicos y facultativos de toda España.

Asimismo, ha exigido al Sergas el «cumplimiento» de las reivindicaciones históricas y acuerdos «pendientes de resolver» desde que comenzó el conflicto hace meses.

La organización sindical ha advertido de que seguirá impulsando todas las acciones y movilizaciones necesarias para que las reivindicaciones de médicos y facultativos sean atendidas tanto por parte del Ministerio de Sanidad como por el Sergas.