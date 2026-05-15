Las obras del aeropuerto de Santiago vuelan
SANTIAGO, A CORUÑA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Finalizada ya la pavimentación de la pista, comienzan ahora las pruebas para reabrir el día 28. El director de Alvedro, Joan Ibáñez Ferrer, afirma que «se atendió la programación con garantías»16 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las obras de renovación de la pista que mantienen cerrado al tráfico el aeropuerto de Lavacolla desde el 23 de abril avanzan de acuerdo con los plazos establecidos, una planificación diseñada al milímetro para que#