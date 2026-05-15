Las obras del aeropuerto de Santiago vuelan

Los trabajos, que movilizan a 400 personas, incluyen estos días el pintado de los 3,2 kilómetros de pista, que ya dispone de la nueva pavimentación. AENA

Las obras de renovación de la pista que mantienen cerrado al tráfico el aeropuerto de Lavacolla desde el 23 de abril avanzan de acuerdo con los plazos establecidos, una planificación diseñada al milímetro para que