María Reigosa se sienta al lado de Elena Candia en los plenos de Lugo

Junto a la alcaldesa Elena Candia se sentaron la edila no adscrita, María Reigosa, y el portavoz del gobierno, Ramón Cabarcos Pablo Fernández

El primer pleno de Elena Candia como alcaldesa de Lugo ha sido breve, algo menos de cuatro minutos, pero con gestos simbólicos, como que la edila exsocialista María Reigosa se sentase junto a la regidora popular en la mesa presidencial. La puesta en escena de este primer pleno fue relevante, ya que Reigosa, la concejala no adscrita, aunque integrante en el gobierno local como «supervisora de infraestructuras», estuvo junto a Candia. La decisión se basa en que el gobierno está formado por 12 ediles del PP y una edila no adscrita, con lo cual de hecho, es un bipartito. La otra persona que acompaña a la alcaldesa es el portavoz del gobierno popular, Ramón Cabarcos, además de la secretaria y el interventor municipal.

El pleno fue breve, e incluso comenzó sin que los ediles del PSOE estuviesen sentados, ya que estaban en los pasillos atendiendo a los medios de comunicación, pero Candia lo dio por comenzado cuando pasaban casi seis minutos de la hora de convocatoria, las nueve de la mañana. Los ediles del BNG, con el pañuelo palestino en señal de protesta por la retirada de la bandera de O Vello Cárcere, sí estaban sentados. Las cuestiones que se trataron no tenían turno de intervenciones y solo se dieron cuenta de decretos firmados por la regidora y se votaron las cuestiones relativas a la organización de la nueva corporación salida de la moción de censura, entre ellos los gastos de los salarios políticos, que bajan con respecto al bipartito, pero suben las dietas por asistencia a plenos y comisiones.

1/8 Un trabajador explica a Reigosa y Candia el funcionamiento del sistema de tiempos en los plenos de Lugo Pablo Fernández 2/8 Los concejales del PSOE entraron con el pleno empezado ya que estaban atendiendo a los medios Pablo Fernández 3/8 Arroxo y los ediles del BNG llevaron el pañuelo palestino Pablo Fernández 4/8 Los concejales tuvieron botellas de agua, en vez de la clásica jarra de agua de la traída Pablo Fernández 5/8 Distribución de los 12 ediles de la oposición, con los concejales del BNG portando el pañuelo palestino Pablo Fernández 6/8 Junto a la alcaldesa Elena Candia se sentaron la edila no adscrita, María Reigosa, y el portavoz del gobierno, Ramón Cabarcos Pablo Fernández 7/8 La concejala María Reigosa se sentó al lado de la alcaldesa Elena Candia Pablo Fernández 8/8 Candia, ediles del PP y Reigosa atendieron a los medios antes de entrar en el pleno Pablo Fernández Las imágenes del primer pleno con Candia como alcaldesa Pablo Fernández

También fue llamativo un pequeño cambio en el plenario. Se retiraron las históricas jarras de agua de la traída de Lugo y se colocaron a los ediles botellines de agua. La oposición, antes de entrar en el pleno, siguió hablando de «goberno ilexítimo» y lamentó las formas en que se convocó el pleno «e que se quere maniatar á oposición». El pleno de este viernes 15 de mayo era el de organización y fue convocado con menos de 24 horas. Este punto fue criticado por el exalcalde socialista, Miguel Fernández, antes de entrar en el salón plenario: «Foi convocado de maneira atropellada e precipitada, sen tempo para analizar a documentación e avisados vía WhatsApp».

Por su parte, Elena Candia expuso que nada más llegar al cargo mantuvo reuniones con PSOE y BNG para preparar este pleno de organización. Les propuso a ambos partidos las mismas condiciones que tuvo el PP en los tres años de oposición: tres dedicaciones exclusivas de ediles y tres sueldos para personal de confianza, aunque se abrió a una posible contraoferta, que finalmente no llegó. «Eles pedían máis, é licito e razoable, pero partíamos dun escenario, que era que se eles entendían que o que nos deron era suficiente, a matemáticas son as que son». Rubén Arroxo, del BNG, dijo que no negociaron nada con el nuevo gobierno, al que califican de «ilexítimo», aunque Candia dijo que la asamblea del BNG le había impuesto la decisión final al portavoz nacionalista.

Con este ambiente enrarecido se celebró un primer pleno breve pero lleno de carga simbólica y, además, con decisiones importantes para los 12 meses que quedan de mandato. El gasto político del nuevo gobierno será menor que el del bipartito (n 40 % menos, según el gobierno), ya que cobrarán solo 7 concejales una dedicación exclusiva: Elena Candia, Mar Carballas, Javier Vázquez, Flor Rubinos, Agustín Gallego, Gustavo Díaz y Damián Carballo. Los otros cinco ediles compatibilizarán sus empleos con la labor municipal o su función política, como Antonio Ameijide, que tiene sueldo de la Diputación como portavoz popular, y Cristina Sanz cobra como parlamentaria. Los otros tres ediles que no tendrán sueldo compatibilizarán sus trabajos con el cargo en el gobierno: Ramón Cabarcos (director de Artes Aplicadas), Aurora Goás (médica en el HULA) y Silvia Colmenero (ingeniera en Industria). Por su parte, el PSOE tendrá dos dedicaciones exclusivas y el BNG recibirá una.

Desde el gobierno local se señala que el gasto político del nuevo ejecutivo baja de los 822.804 que tuvo al inicio del mandato el bipartito a los 491.063. La diferencia está en que antes cobraban los 13 y después 12 ediles de gobierno, y ahora lo harán siete. Lo que sí suben son las cuantías por acudir a comisiones, junta de gobierno y plenos. Antes se cobraba 100 euros por cada una, pero ahora pasan a 150 las dos primeros y 250 los plenos. «Unha mostra do interese da alcaldesa ilexítima de incrementar cuantías quizais para pagar favores», señaló Miguel Fernández.

Y es que María Reigosa no podrá cobrar ni un euro como integrante del gobierno municipal en su función de supervisora, pero sí verá incrementadas sus cuantías por la asistencia a plenos y comisiones en las que tenga derecho como no adscrita.

Diferencias de interpretación entre los grupos

Elena Candia defendió el pleno urgente y extraordinario de este viernes «para garantir o funcionamento ordinario da administración e avanzar na posta en marcha da nova organización municipal», y destacó que la aprobación del nuevo ejecutivo local «permite seguir avanzando nun modelo de goberno baseado na operatividade, na coordinación e na eficiencia na xestión dos recursos públicos».

Por otra parte, el exalcalde socialista Miguel Fernández criticó que desde el PP se venda que hay menos gasto cuando la realidad, a su entender, es que hay menos compromiso con la ciudad: «Practicamente a metade dos concelleiros e concelleiras que teñen a responsabilidade de xestionar Lugo non teñen a valentía de afastar temporalmente os seus traballos ou os seus cometidos para centrarse plenamente na tarefa que teñen por diante, e non o fan porque, no fondo, non cren no proxecto que pretende liderar Elena Candia durante o próximos 12 meses».

Para Fernández lo ocurrido este viernes muestra que «non queren un pleno democrático, queren unha imposición por decreto para esconder o pacto da infamia. Nin se quera permitiron debater a urxencia que a todas luces é indefendible polo xeito de proceder».

Por otra parte, los minutos previos al pleno fueron reproche de los grupos. Candia se quejó de la «espantada» del anterior gobierno y que no se hiciese un mínimo de transición y coordinación, que se pudo suplir, dijo, con el apoyo de los funcionarios y trabajadores; mientras que el exalcalde Fernández volvió a insistir en «goberno ilexítimo cunha tránsfuga convertida en supervisora de nada», además de señalar que la nueva organización de gobierno «non ten sentido, é caótica e non responde aos intereses dos lucenses».