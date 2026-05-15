Joan Ibáñez Ferrer, director del aeropuerto de A Coruña: «Alvedro atendió la programación con garantías»

Joán Ibáñez, director de Alvedro, en la terminal coruñesa CESAR QUIAN

Joan Ibáñez Ferrer afronta uno de los mayores retos que ha asumido el aeropuerto de Alvedro en los últimos años: absorber gran parte de las conexiones de Santiago debido al cierre por el asfaltado de sus pistas. Ibáñez, que dirige la infraestructura coruñesa desde noviembre del 2024, es ingeniero industrial e inició su carrera profesional en Aena en el 2016. Defiende que el dispositivo diseñado para asumir el aumento de tráfico «ha funcionado perfectamente» y asegura que la situación se está desarrollando «con tranquilidad».

—¿Cuál fue el día más complejo desde el inicio del desvío de vuelos?

—La planificación y el plan de refuerzo han funcionado perfectamente y por eso las jornadas transcurren con normalidad y sin complejidad.

—¿Qué supone para Alvedro asumir 50 operaciones al día?

—En los días de más tráfico estamos gestionando unas 50 operaciones al día, sumando las que ya tenía el aeropuerto y las procedentes de Santiago. Los profesionales que trabajan en el aeropuerto y el plan de refuerzo puesto en marcha han hecho que en el día a día no se haya percibido más que un movimiento mayor de pasajeros en el edificio terminal y de aeronaves en la plataforma. La infraestructura ha podido absorber de forma satisfactoria el total de operaciones programadas.

—¿Qué áreas del aeropuerto han sufrido más tensión: embarques, facturación, seguridad, plataforma...?

—No ha habido tensión en ninguna área. El plan de refuerzo y la coordinación han sido fundamentales para que todo esté transcurriendo sin problemas. El 100 % de los viajeros han pasado por el filtro de pasajeros en menos de 10 minutos; se ha mejorado la organización de la facturación y las medidas de refuerzo en la plataforma han servido para gestionar de forma ágil las operaciones de los aviones.

—Pero en los primeros días hubo imágenes de saturación y problemas de movilidad. ¿Qué falló inicialmente?

—Hubo un mayor movimiento de pasajeros, pero en ningún momento hubo saturación de los procesos aeroportuarios. En cuanto a la movilidad, ha sido un acierto la apertura de la bolsa de taxis, así como la habilitación del nuevo párking de larga estancia.

—¿Se alcanzó en algún momento el límite operativo de Alvedro?

—No. El aeropuerto atendió toda la programación con todas las garantías.

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—¿Se registraron retrasos o incidencias relevantes por el aumento de tráfico?

—No, no se han producido retrasos por el aumento de tráfico.

—¿Esta situación temporal puede servir para demostrar que Alvedro tiene capacidad para asumir un mayor peso dentro del sistema aeroportuario gallego?

—Sirve para demostrar las ventajas del sistema aeroportuario en red de Aena, que permite dar servicio a los usuarios gallegos a pesar del cierre temporal del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

—¿Y cuál es la percepción de las aerolíneas sobre el potencial del aeropuerto coruñés?

—Esa es una cuestión de cada compañía.

—¿Pero está abriendo este repunte la puerta a nuevas rutas o frecuencias permanentes? ¿Ya hay algún contacto al respecto?

—Los temas sobre nuevas rutas se tratan en el grupo de trabajo de conectividad aérea de Galicia y cualquier novedad se anunciará dentro del ámbito de ese foro.

—¿Hubo algún cambio significativo en alguna línea concreta desde que Alvedro absorbe los vuelos de Santiago?

—No, ninguno.

—¿Y colaboración fluida entre los aeropuertos gallegos durante este proceso?

—Los tres aeropuertos gallegos pertenecen a Aena y están dentro de una red con todo tipo de sinergias. La colaboración es constante y fluida.

—¿Qué pasará en las próximas semanas mientras continúe cerrado Lavacolla?

—Lo normal sería que continuase con la misma tónica.

—¿Qué balance inicial hace de esta situación extraordinaria?

—Correcto, tal y como estaba previsto. Ha sido un plan de refuerzo preparado a conciencia y que está teniendo unos resultados muy positivos.

—Cuando Santiago recupere la normalidad, ¿qué permanecerá de esta etapa para Alvedro?

—La excelencia y la eficiencia en el trabajo, pero eso ya lo teníamos antes. Tenemos un equipo muy comprometido, que siempre permanece atento para atender al pasajero y facilitar su tránsito por el aeropuerto.

—Usted definió esta situación como «histórica». ¿Cómo se vive desde dentro?

—Primero, con expectación, y ahora, con tranquilidad.