Una academia de Ourense elabora cuatro guías para preparar exámenes de la PAU

Miguel Cebrián Gómez
Miguel Cebrián OURENSE / LA VOZ

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La profesora de la academia Arume Labs, Sara Vázquez, posa con uno de los libros de apoyo a la PAU que ha creado.
La profesora de la academia Arume Labs, Sara Vázquez, posa con uno de los libros de apoyo a la PAU que ha creado. Santi M. Amil

La docente Sara Vázquez quiso condensar los temarios en contenidos especializados de Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Química y Biología

16 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Sobre una mesa impoluta, en un aula diáfana, tres tomos descansan apilados. Los tres tienen los mismos colores negro y verde y en ellos figura la misma frase: «Hechos con mimo por Arume Labs». Esta

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