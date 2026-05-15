Una academia de Ourense elabora cuatro guías para preparar exámenes de la PAU
OURENSE / LA VOZ
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La docente Sara Vázquez quiso condensar los temarios en contenidos especializados de Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Química y Biología16 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Sobre una mesa impoluta, en un aula diáfana, tres tomos descansan apilados. Los tres tienen los mismos colores negro y verde y en ellos figura la misma frase: «Hechos con mimo por Arume Labs». Esta#