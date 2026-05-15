Una academia de Ourense elabora cuatro guías para preparar exámenes de la PAU

La profesora de la academia Arume Labs, Sara Vázquez, posa con uno de los libros de apoyo a la PAU que ha creado. Santi M. Amil

Sobre una mesa impoluta, en un aula diáfana, tres tomos descansan apilados. Los tres tienen los mismos colores negro y verde y en ellos figura la misma frase: «Hechos con mimo por Arume Labs». Esta