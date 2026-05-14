Xunta y agentes sociales ponen en marcha el plan para controlar el absentismo laboral en Galicia

Imagen de la primera reunión entre la Xunta y los sindicatos para poner en marcha el plan para hacer frente al absentismo laboral.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral técnico de la consellería, Joaquín Macho, y por el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, participó este jueves en la reunión de constitución de la Mesa do Diálogo Social de Galicia, que tiene como uno de sus principales objetivos la lucha contra el absentismo laboral. Desde la Xunta explicaron que este encuentro abre una etapa para un espacio de consenso, bajo un marco de trabajo entre la Xunta y los agentes sociales orientado a abordar los principales retos estratégicos del mercado laboral gallego. Se trata, en palabras del conselleiro, «dun proceso aberto no que calquera das partes poderá ir aportando propostas e, se son aplicables, empezar a traballar canto antes». En la reunión, celebrada en la sede de la Xunta en Pontevedra, participaron la secretaria general de CC.OO. Galicia, Amelia Pérez; el secretario general de UXT, Cristóbal Medeiros; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; el consejero delegado ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Lugo, Eduardo Valín, y la secretaria general de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Marina Graña.

El encuentro sirvió para constituir las mesas de economía e industria y de empleo, dentro de la que se aprobó el grupo de trabajo para la mejora del bienestar laboral y la reducción del absentismo. La reunión marcó también el arranque del proceso de diálogo con los agentes sociales en la búsqueda de soluciones frente al absentismo laboral en Galicia. Se trata de avanzar en medidas de prevención y mejora de los entornos laborales, coordinación de los sistemas, capacidad de respuesta sanitaria y mejora de la gestión administrativa de los procesos de incapacidades temporales. La próxima semana tendrán lugar las primeras reuniones de la Mesa de Emprego para abordar la prevención de riesgos laborales, la salud en el trabajo y la reducción del absentismo. Allí se presentará el informe sobre absentismo elaborado por expertos de las universidades de Santiago y Vigo.

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El conselleiro destacó que se reforzará la inspección sanitaria del Sergas en su ámbito competencial para evitar lo que ocurre en la Seguridad Social, «cun incremento moi notable no tempo de resolución das baixas de máis dun ano de duración que lle competen, por falta de inspectores». También aludió a la modernización de los protocolos con las mutuas en los procesos de control y gestión, para reducir la burocracia y agilizar trámites, manteniendo la última palabra el sistema público. Puso como ejemplo que las mutuas debían pedir autorización para cada prueba diagnóstica, mientras que a partir de ahora bastará con una única autorización para la realización de todas las pruebas necesarias en el proceso asistencial.

«Recorte de dereitos»

Las críticas llegaron desde el BNG. Su portavoz nacional, Ana Pontón, denunció una ofensiva de Rueda «contra os dereitos fundamentais dos traballadores». Pontón acusó al presidente de la Xunta de «liderar un Partido Popular ultra» que busca «recortar o dereito á baixa laboral mediante unha campaña baseada en mentiras».